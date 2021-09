Monica Lewinsky a eu des pensées suicidaires pendant le scandale de l’affaire Clinton

in

Les dossiers de la hache avec David Axelrod/CNN

Monique Lewinsky dit qu’elle a eu des idées suicidaires lors du scandale de sa liaison avec Bill Clinton parce qu’elle ne voyait pas d’issue … mais un psychiatre l’a aidée à traverser cela et lui a peut-être sauvé la vie.

Monica a révélé ses problèmes de santé mentale au milieu de l’enquête sur le scandale Clinton à CNN David Axelrod dans l’épisode de jeudi de son podcast, lui disant qu’elle pensait que se suicider pourrait être une solution.

Lewinksy dit qu’elle est allée jusqu’à demander aux avocats travaillant pour Ken Starr — qui menait l’enquête — que se passerait-il si elle mourait.

Selon Monica… c’est inexcusable qu’il n’y avait pas de protocole à l’époque pour aider quelqu’un dans sa situation, mais heureusement, elle a commencé à voir un psychiatre légiste qui l’a guidée à travers cela.

Elle ajoute… “Et donc j’étais, vous savez, jolie, assez chanceuse.”

La tristement célèbre expérience de Monica est de retour sous les projecteurs grâce au dernier volet de “American Crime Story” sur FX – “Impeachment” – pour lequel elle est productrice. BTW, le spectacle est génial et – parce que Monica était si impliquée – il donne un aperçu inédit de sa relation avec Clinton et Linda Tripp.

Comme nous l’avons signalé … Lewinsky dit qu’elle a enfin récupéré le récit de sa vie et qu’elle n’a plus de ressentiment à cause du scandale, mais pense toujours que Clinton devrait veux s’excuser.