Monica Lewinsky admet que Bill Clinton “devrait vouloir s’excuser” tout seul

Monica Lewinsky a parlé de sa relation passée avec Bill Clinton, affirmant que même si elle n’en avait pas besoin de lui, l’ancien président américain “devrait s’excuser” de lui-même pour son rôle dans le scandale qui les entoure. S’exprimant dans l’émission Today, Lewinsky a déclaré qu’elle pensait que Clinton devrait avoir cette philosophie “de la même manière que je veux m’excuser pour toute chance que j’ai auprès des gens que mes actions ont blessées”. La nouvelle interview précède les débuts de Impeachment: American Crime Story, une série limitée créée par Ryan Murphy sur le scandale, coproduite par Lewinsky.

“Je suis nerveuse que les gens voient certains des pires moments de ma vie et beaucoup de comportements que je regrette”, a déclaré Lewinsky lors de son apparition dans l’émission Today. “J’ai vraiment porté deux chapeaux dans ce projet”, a-t-elle déclaré, expliquant qu’elle était “fiière” de son travail dans la série, mais qu’elle s’était également rendu compte que certains des moments dépeignaient des circonstances réelles et des moments de la vie réelle qui, selon elle, étaient très « digne d’honneur » rétrospectivement. “Je ne recommande pas de regarder votre début de la vingtaine être dramatisé à la télévision”, a plaisanté Lewinsky, “surtout dans ce cas où la vérité était vraiment plus étrange que la fiction.”

Le sujet est arrivé. Regardez un APERÇU SNEAK de Impeachment: American Crime Story, présenté ce soir à 22 h. Uniquement sur FX. #ACSImpeachment pic.twitter.com/4XuoH18Hzk – American Crime Story FX (@ACSFX) 7 septembre 2021

Notamment, Clinton a déjà exprimé ses remords à propos du scandale, en en parlant même dans un documentaire Hulu 2020 sur sa femme, Hillary Clinton. Le film aborde de nombreux aspects de la vie d’Hillary, y compris l’affaire de Clinton avec Lewinsky, l’ex-président ayant déclaré à un moment donné qu’il se sentait “terrible” de la façon dont l’ancien stagiaire avait été traité. “La vie de Monica Lewinsky a été définie par cela, injustement je pense”, a déclaré Bill. “Au fil des ans, je l’ai vue essayer de retrouver une vie normale. Mais vous devez décider comment définir la normalité.”

La tristement célèbre affaire a été révélée pour la première fois en 1998, après que Bill l’ait niée auparavant, la situation ayant finalement conduit à un procès en destitution. “Nous donnons tous vie à nos bagages et parfois nous faisons des choses que nous ne devrions pas faire. C’était horrible ce que j’ai fait”, a-t-il déclaré dans le documentaire. Quant à savoir pourquoi il s’est impliqué dans l’affaire en premier lieu, Bill l’a imputé au stress d’être le président des États-Unis.

“Vous avez participé à un combat de prix de 15 rounds qui a été étendu à 30 rounds, et voici quelque chose qui vous fera oublier pendant un certain temps”, a-t-il déclaré. Bill a ajouté: “La vie de tout le monde a des pressions, des déceptions et des terreurs , peur de quoi que ce soit. Les choses que j’ai faites pour gérer mes angoisses pendant des années – je suis une personne totalement différente de ce que j’étais.”