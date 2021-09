Monica Lewinsky réfléchit à sa connexion avec Britney Spears lors de la première de “Impeachment”

Monica Lewinsky a déjà commis une “erreur” très publique dans son passé en s’engageant dans une liaison avec l’ancien président américain Bill Clinton – dont une grande partie sera révélée dans Impeachment de Ryan Murphy: American Crime Story. Cette même erreur fait partie de la raison pour laquelle elle peut sympathiser avec la pop star Britney Spears et le chaos d’avoir son personnage entaché dans les médias. Dans sa dernière interview avec Instyle, Lewinsky a fait part de ses réflexions sur la quête d’autonomie et de récupération de soi de Britney.

“Je pense qu’il est grand temps et merveilleux de voir cela se produire pour différentes femmes dans différentes arènes et scénarios”, a-t-elle déclaré au média. “J’ai fait une erreur. Britney ne l’a pas fait. Il y a eu d’autres jeunes femmes à qui cela est arrivé, et il y a une énorme quantité de dommages collatéraux. Donc je pense que ce n’est pas seulement des excuses à une personne; c’est des excuses pour la façon dont vous avez affecté une culture. Qu’est-ce que l’agence sexuelle ? Qu’est-ce que cela signifie ? Il n’est pas surprenant que cette désobjectivation des femmes se produise parallèlement au mouvement #MeToo.

Lewinsky révèle qu’elle a rencontré Spears une fois au début des années 2000. “Elle était avec Justin Timberlake et elle entrait chez Henri Bendel au moment où je partais”, a-t-elle expliqué. “J’avais mon entreprise de sacs à main à l’époque, et elle a dit qu’elle pensait que les sacs étaient mignons. J’étais hors de moi, alors je lui en ai acheté. cela arrive à d’autres femmes. Quand la grosse honte est arrivée à Jessica Simpson [in 2009], j’ai pensé : ‘Oh, d’accord. Cela ne m’est pas seulement arrivé. Cela arrive maintenant à d’autres personnes aussi. Non pas que ce soit une bonne chose.”

Ce qui rend leurs histoires si attrayantes malgré la méchanceté que chacune des femmes a endurée compte tenu de la honte de la graisse, de la honte sexuelle et de l’instabilité, c’est leur volonté de vivre au-delà de leurs pires expériences, dit-elle. “Je pense que cela défie les probabilités. J’ai une amie que je connais depuis 15 ans, et chaque fois que je la vois, elle me dit : “Je n’arrive pas à croire que tu sois encore en vie””, dit-elle. “Juste avoir survécu à ces traumatismes passés. J’ai eu beaucoup de croissance au cours de la dernière année d’une manière à laquelle je n’aurais jamais pensé.”