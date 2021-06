Monica parle de l’endométriose dans le “Daily Blast Live” de lundi / REGARDER .

* Lors de l’édition du lundi 7 juin du talk-show diffusé à l’échelle nationale, “Explosion quotidienne en direct», les co-animateurs Al Jackson, Brandon London et Tory Shulman s’entretiennent avec un artiste R&B primé aux Grammy Awards Monique à propos de sa récente intervention chirurgicale pour l’endométriose et pourquoi il est important de sensibiliser à la maladie.

Monica sur sa deuxième opération de l’endométriose et pourquoi elle sensibilise à la maladie :

“Eh bien, je n’en avais jamais entendu parler [endometriosis], il y a tout juste quatre ans quand j’ai été diagnostiqué. L’endométriose est extrêmement douloureuse et les femmes, tous les mois, ont l’impression que la souffrance fait partie du lot lorsque vous êtes une femme. Mais vous découvrez quand vous apprenez sur l’endométriose que nous ne devrions pas être dans une douleur atroce, et vous apprenez que chaque âge peut souffrir d’endométriose. Donc, une fois que j’ai été diagnostiqué, j’ai d’abord subi la première intervention chirurgicale et ce n’était pas comme la seconde. La seconde a été très dure. J’étais à l’hôpital pendant une semaine et j’ai fini par avoir plusieurs transfusions sanguines. Mais maintenant que je suis en voie de guérison et que je me rétablis, je suis devenu en quelque sorte un défenseur parce que je veux que les femmes sachent ce qu’est cette maladie et qu’elles sachent qu’il y a de l’espoir pour elles.

Dans les nouvelles connexes, Monica exhorte tous ses fans qui sont actuellement en désaccord avec leurs parents ou ont des relations tendues avec eux à “pardonner, aimer et commencer à lâcher prise”.

S’exprimant depuis un lit d’hôpital après une opération chirurgicale pour traiter son endométriose, selon MadameNoire, la chanteuse a partagé une vidéo sur les réseaux sociaux, dans laquelle elle a parlé des relations entre parents et enfants, en disant: «Votre récolte est à vous, vous récoltez ce que vous avez semé. Et être gentil avec les autres [and] aimer les autres est important.

“Mais quoi que vous ayez avec vos parents”, a poursuivi le chanteur, “même si vos parents ne sont pas le type de parents que vous devriez avoir dans votre espace tous les jours, pardonnez-leur, aimez-les et commencez à laisser cette douleur s’en aller. “

Dans “Daily Blast Live”, Monica parle de son combat contre l’endométriose :