Monique Coleman, ancienne de « High School Musical », félicite sa co-vedette Corbin Bleu pour l’avoir soutenue après la perte de sa grossesse

La vétéran de High School Musical et star de Last Christmas Dance Monique Coleman partage sa co-star Corbin Bleu l’a surprise avec un cadeau très réconfortant après qu’elle ait fait une fausse couche juste avant de commencer le tournage du nouveau film de vacances. Coleman dit à People que Bleu et sa femme Sasha Clements ont été d’un grand soutien pendant la période difficile pour sa famille.

« Je pensais que j’allais faire le film enceinte », a-t-elle déclaré au média. « Si j’étais enceinte, j’étais ravie d’être avec Corbin et Sasha parce que je savais qu’elles seraient capables de me porter et de me soutenir à travers cette expérience. Et quand je ne l’étais pas, elles pouvaient aussi être là pour moi dans une façon que je ne peux même pas vraiment décrire. »

Coleman a rappelé que Bleu et sa femme avaient allumé une bougie en son honneur pendant qu’ils tournaient le film le jour du souvenir de la grossesse et de la perte du nourrisson (15 octobre).

« Ils ont envoyé une photo et une prière et m’ont dit qu’ils pensaient à moi », a-t-elle partagé. « Nous étions en quarantaine dans nos chambres respectives, mais pouvoir leur en parler et créer des liens avec eux en cette période vraiment difficile où je suis seul dans une chambre tout seul, mais ne pas me sentir seul, c’était tellement spécial. »

« Cette industrie est très difficile », a-t-elle poursuivi. « Le rejet que nous traversons, les hauts et les bas, la minute où vous êtes sexy et que tout le monde s’en soucie et la minute suivante, personne ne s’en soucie, cela peut vraiment faire des ravages. Donc, être avec des gens qui peuvent vraiment vous porter à l’écran, mais aussi avoir du respect et de l’amour pour votre bien-être personnel, votre santé mentale et votre santé émotionnelle, c’est une expérience tellement inestimable. »

Coleman, qui a épousé son mari Walter Jordan en 2016, a parlé de la période difficile une fois auparavant. Elle a publié un projet de performance sur la perte sur les réseaux sociaux. Il s’intitulait « à naître ». « Le 7 août 2019, j’ai fait une fausse couche », a-t-elle écrit à côté de la vidéo. « Pour la première fois de ma vie, je ne pouvais pas rassembler des mots suffisamment éloquents pour exprimer ce que j’avais vécu de manière significative et percutante. Cependant, quand j’ai appris qu’une femme sur quatre vivait cette perte dévastatrice et inexplicable, j’ai su Je ne pouvais pas rester silencieux. »