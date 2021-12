Moniteur de données : demande de puissance en hausse de 11,5 % en glissement annuel en YTDFY22

Le Tamil Nadu, le Maharashtra et le Rajasthan représentaient 47 % du total des cotisations impayées.

La demande d’électricité n’a augmenté que de 5 % en glissement annuel en octobre malgré une saison des fêtes précoce. La demande en FY22 (jusqu’en octobre) a augmenté à un TCAC de 2,3% par rapport au niveau d’avant la pandémie, même si elle était en hausse de 11,5% par rapport à YTDFY21 sur une base bénigne.

Les cotisations des sociétés de distribution (DISCOMS) ont continué d’augmenter, atteignant Rs 1 159 milliards au 21 octobre.

