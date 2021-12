Moniteur de données : la demande de carburants automobiles à pulvériser d’ici 2030

En raison du mélange d’éthanol, la croissance des ventes d’essence passera d’un TCAC déjà faible d’environ 2 % entre les exercices 2022 et 2025 à un TCAC de seulement 1 % entre les exercices 2025 et 2030.

Les initiatives gouvernementales pour contrôler les émissions déplaceront une partie importante des ventes de diesel et d’essence dans les années à venir, selon un rapport de CRISIL.

On estime que la demande de diesel enregistrera un TCAC d’environ 4 % entre les exercices 2022 et 2025, mais ralentira à environ 2,5 % au cours des exercices 25-30.

En raison du mélange d’éthanol, la croissance des ventes d’essence passera d’un TCAC déjà faible d’environ 2 % entre les exercices 2022 et 2025 à un TCAC de seulement 1 % entre les exercices 2025 et 2030.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.