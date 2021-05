Le trafic total de fret consolidé traité dans les ports gérés par le gouvernement (principaux et non majeurs) a chuté à un creux de trois ans au cours de l’exercice 21, se contractant de 5,3% en glissement annuel.

À (6,2%), la baisse a été plus marquée pour les ports non importants.

Cependant, il y a eu une forte augmentation du fret manutentionné en mars, avec des volumes en hausse de 16% en GA (23% en maman) et de 11% en GA (27% en maman) pour les ports majeurs et non majeurs, respectivement.