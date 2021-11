Moniteur de données : les acteurs 3-P ont un avantage dans le secteur de la logistique

La taille du secteur de la logistique du commerce électronique est estimée à presque tripler pour atteindre 8 milliards de dollars d’ici l’exercice 26e, contre 3 milliards de dollars canadiens actuellement

La taille du secteur de la logistique du commerce électronique est estimée à près de tripler pour atteindre 8 milliards de dollars d’ici l’exercice 26e, contre 3 milliards de dollars canadiens actuellement, a déclaré HSBC, les entreprises de logistique 3P – qui gèrent et livrent les marchandises d’autres entreprises – augmentant leur part de marché à 40. -50 % du commerce électronique (par rapport à une part actuelle d’environ 40 %) bénéficiant a) de coûts de livraison inférieurs grâce au levier d’exploitation et aux investissements technologiques ; b) la capacité de gérer une demande saisonnière plus élevée ; et c) une bien meilleure portée par rapport aux opérations logistiques internes.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.