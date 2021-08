Moniteur de données : les numéros de trafic aérien enregistrent un saut

Le saut pourrait être en grande partie dû à la stimulation causée par des tarifs plus bas.

Les dépliants quotidiens moyens hebdomadaires ont atteint 227 000 au cours de la semaine terminée (WE) le 7 août 21 contre 165 000 le WE du 31 juillet 21.

Pour le WE 7 août’21, le nombre moyen de départs est passé à 1 937 contre 1 730 la semaine précédente.

Le saut pourrait être en grande partie dû à la stimulation causée par des tarifs plus bas. Cependant, il est probable que cela soit tactique car le gouvernement rétablit les plafonds et les planchers tarifaires et les quotas de capacité pour protéger les compagnies aériennes les plus faibles, a déclaré ICICI Securities.

