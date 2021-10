Moniteur de données : les prix du fer en baisse mais l’offre reste tendue

Les prix intérieurs ont reflété la trajectoire mondiale, corrigeant de 28 % un sommet de 7 787 Rs/tonne en juillet.

Les prix mondiaux du minerai de fer sont passés d’un sommet de 10 ans de 214 $ la tonne en juin à 125 $ la tonne la première semaine d’octobre.

Les prix intérieurs ont reflété la trajectoire mondiale, corrigeant de 28 % un sommet de 7 787 Rs/tonne en juillet. Cependant, la chute des prix intérieurs a été moins forte que la chute mondiale.

Le marché national du minerai de fer est confronté à une pénurie d’approvisionnement depuis l’expiration des baux sur 37 mines opérationnelles (équivalent 40-45 MT) en mars 2020, ce qui a coïncidé avec un verrouillage à l’échelle nationale.

