Moniteurs intelligents: affichage intelligent pour le consommateur intelligent

La pandémie a conduit de nombreuses entreprises à adopter une politique de travail à domicile. Il existe une demande croissante de moniteurs intelligents pour répondre aux besoins de travail et de divertissement des consommateurs à domicile; des appareils au design mince qui offrent une qualité d’image de niveau cinéma avec des images nettes et, surtout, s’adaptent aux besoins des utilisateurs professionnels, des joueurs, des graphistes et des passionnés de multimédia. Les moniteurs à écran large pour les salles de classe en ligne sont également en demande. Sudhir Chowdhary choisit cinq moniteurs intelligents pour améliorer votre expérience visuelle.

BENQ EW3280U (Rs 69,990) et EW2780Q (Rs 29,990)

La fatigue oculaire, les maux de tête et une vision floue peuvent raccourcir un film ou une session de jeu. La demande pour un moniteur qui soit agréable à nos yeux, ou en un mot, des moniteurs de soins oculaires augmente. Les moniteurs de soins oculaires de BenQ vous apportent un confort visuel tant attendu. Il existe deux modèles ici – EW2780Q, un moniteur à écran de 27 pouces, et EW3280U qui est un moniteur de 32 pouces. Ces moniteurs de divertissement tout-en-un offrent une très bonne qualité d’image et des performances fiables. Les deux écrans BenQ ont des fonctionnalités intégrées qui facilitent le confort et réduisent la fatigue oculaire. Le contrôle intelligent détecte le niveau de lumière ambiante actuel et le contenu de l’image. Il ajuste ensuite automatiquement la luminosité de l’écran pour une expérience visuelle idéale. La technologie HDRi améliore également le contraste et la clarté de l’image pour plus de détails.

Moniteur de jeu ASUS VG248QE (Rs 30,099)

L’Asus VG248QE offre une expérience visuelle confortable avec une inclinaison ergonomique, un pivot pivotant et un réglage en hauteur. Fondamentalement, il s’agit d’un moniteur de jeu rapide qui réduit le temps nécessaire aux images rendues pour s’afficher à l’écran. Une latence inférieure du moniteur donne au joueur la possibilité d’améliorer son temps de réponse dans le jeu. Le taux de rafraîchissement rapide de 144 Hz accélère les images par seconde pour offrir des scènes de mouvement ultra-fluides dans une action intense en 2D. Le moniteur améliore de manière dynamique le contraste de l’écran en ajustant la luminance du rétroéclairage pour obtenir le noir le plus sombre et le blanc le plus brillant, offrant des images réalistes.

Acer KG281K (Rs 32,000)

L’Acer KG281K est un bon moniteur 4K FreeSync pour les jeux sur console de compétition. Il offre des performances fluides et une qualité d’image solide. Les options de connectivité du moniteur Acer KG281K comprennent deux ports HDMI 2.0, DisplayPort 1.2, une prise casque et deux haut-parleurs intégrés de 2 W. Le moniteur dispose d’un rétroéclairage sans scintillement et d’un filtre à faible lumière bleue. Les autres fonctionnalités incluent Picture in Picture, teinte et saturation sur 6 axes, Black Boost pour une meilleure visibilité dans les zones sombres des jeux vidéo, Overdrive qui modifie la vitesse du temps de réponse des pixels, etc.

Moniteur LG UltraGear (Rs 12 899)

LG UltraGear est un équipement d’affichage assez puissant doté de fonctionnalités hautes performances pour faire passer votre jeu au niveau supérieur. Il est livré avec le dernier matériel, les spécifications, l’ergonomie, un design élégant et une expérience sensorielle. Il dispose d’un panneau TN Full HD de 24 pouces (1920 x 1080) avec un angle de vision de 170/160 et une luminosité de 300 nits. Il a un taux de rafraîchissement de 144 Hz (temps de réponse: réponse native de 1 ms), les options de connectivité incluent le port d’affichage, HDMI x 2, sortie casque. Le moniteur fournit Dynamic Action Sync pour minimiser le décalage d’entrée et Black Stabliser pour une meilleure visibilité dans les zones sombres.

Moniteur de jeu incurvé Samsung (27 pouces, Rs 22,999)

En combinant sa technologie avancée de réduction du flou de mouvement avec son panneau VA supérieur, Samsung a créé ce moniteur incurvé avec un MPRT ultra-rapide de 1 ms (temps de réponse du film) qui vous permet de profiter de bonnes performances de jeu sans flou de mouvement sur tout l’écran. Le taux de rafraîchissement rapide de l’écran de 144 Hz minimise le décalage de l’image et le flou de mouvement pour des jeux fluides, tandis que les paramètres conviviaux de 60 Hz / 120 Hz vous permettent d’optimiser les performances du moniteur, l’affichage à l’écran, sans avoir à le faire à chaque fois dans le menu des paramètres d’affichage. Les couleurs sont plus variées, plus riches et plus claires, plus proches que jamais de la vraie vie.