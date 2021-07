Monkey B : Quel est le virus mortel qui a causé le premier décès en Chine ?

Il n’y a également eu qu’un seul cas documenté de transmission interhumaine du virus. (Photo avec l’aimable autorisation : IE)

La Chine a signalé la première infection par le virus Monkey B chez l’homme après le décès d’un vétérinaire basé à Pékin en mai. L’homme de 53 ans, qui travaillait pour une institution qui travaille avec des primates non humains, avait disséqué deux singes morts en mars, ont confirmé les médias locaux. Le défunt avait présenté des symptômes précoces, notamment des vomissements et des nausées, en avril. La mort du vétérinaire a déclenché la panique au milieu de la pandémie qui fait rage de Covid-19 qui n’a pas encore montré de signes de ralentissement.

Les médias locaux ont rapporté qu’il s’agissait de la première infection humaine enregistrée par le virus Monkey B en Chine. Le virus a été identifié pour la première fois en 1932 et n’a infecté que 50 personnes jusqu’en 2020. Parmi celles-ci, 21 personnes sont décédées.

L’alphaherpèsvirus enzootique se rencontre chez les macaques du genre Macaca. Le virus Monkey B est, à ce jour, le seul herpèsvirus de singe de l’ancien monde à être identifié qui peut provoquer une pathogénicité grave pour l’homme. Le virus, qui a un taux de mortalité de 70 à 80%, est transmis par contact direct et échange de fluides corporels de singes.

Le virus est très courant chez les singes macaques et peut être trouvé dans leurs selles, leur salive, leur urine, leur moelle épinière ou leurs tissus cérébraux, selon le Center for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis. Le virus peut survivre sur les surfaces pendant plusieurs heures, surtout à l’état humide. Les infections humaines surviennent lorsqu’un singe infecté les mord ou les gratte; obtenir du liquide ou des tissus d’un singe infecté sur une peau éraflée, dans les yeux, le nez ou la bouche. Exposition au cerveau, à la moelle épinière ou au crâne d’un singe infecté.

Selon le CDC américain, les symptômes apparaissent généralement dans le mois suivant l’exposition, mais peuvent également survenir dans les trois à sept jours. Les symptômes pseudo-grippaux, y compris la fièvre et les frissons, la fatigue, les douleurs musculaires et les maux de tête sont généralement les premiers signes des infections. Celles-ci sont suivies de petites cloques dans la zone du corps ou de la plaie qui est entrée en contact avec le singe. Les autres symptômes incluent l’essoufflement, les vomissements et les nausées, le hoquet et les douleurs abdominales.

En se propageant, le virus provoque une inflammation de la moelle épinière et du cerveau, entraînant des symptômes inflammatoires et neurologiques. La personne infectée peut également rencontrer des problèmes de coordination musculaire. Le virus est également connu pour causer des dommages au cerveau et au système nerveux, et dans des cas extrêmes, la mort.

Bien qu’il n’existe aucun vaccin contre le virus Monkey B, les risques d’infection restent faibles, seuls les vétérinaires, les travailleurs de laboratoire ou d’autres personnes étant les plus exposés aux échantillons de singes. Il n’y a également eu qu’un seul cas documenté de transmission interhumaine du virus.

