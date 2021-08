Monkey Ball et le créateur de Yakuza sont en pourparlers pour quitter Sega pour NetEase

in

Il semble que le développeur vétéran de Sega, Toshihori Nagoshi, soit sur le point d’être arraché par le géant chinois du jeu vidéo NetEase dans le dernier effort de l’entreprise pour rester compétitif avec son plus grand rival, Tencent.

Nagoshi, qui est chez Sega depuis 1989 et a travaillé sur tout, de Sega Rally à Monkey Ball, Virtua Fighter, F-Zero GX et, bien sûr, la série géante Yakuza, devrait créer sa propre équipe pour créer de nouveaux jeux au société chinoise.

La nouvelle, bien que certainement un coup dur pour les fans de Ryu Ga Gotuku Studios, n’est peut-être pas une surprise totale, car Nagoshi a récemment démissionné de son poste au sein du conseil d’administration de Sega ainsi que de son rôle de directeur de la création plus tôt cette année.

Selon Bloomberg, l’acquisition très médiatisée n’est que le dernier tour d’une rivalité en cours qui a vu les actifs et les talents japonais furieusement récupérés par NetEase et Tencent alors qu’ils se battent pour la domination dans une industrie soumise à des contrôles plus stricts en Chine, forçant le entreprises à chercher ailleurs afin de remplir leurs bibliothèques de futurs succès potentiels.

L’analyste de l’industrie basé à Tokyo, Serkan Toto de Kantan Games, a déclaré à Bloomberg :

« Tencent et NetEase ont parlé à à peu près tous les studios cotés en bourse ici et courtisent activement certains développeurs privés également… . “

Toshihori Nagoshi est certainement un énorme gain pour NetEase, si l’accord est finalisé avec succès, mais c’est une acquisition dont ils auront besoin pour suivre le rythme de Tencent, créateurs du récent free-to-play Switch et mobile MOBA Pokémon Unite, comme ils continuent de laisser tomber d’énormes sommes d’argent en concluant des accords avec PlatinumGames, Sumo Group et Riot.

