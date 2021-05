Monkey Knife Fight Picks pour Pacers vs Wizards ⋆ .

Une place reste à gagner dans les éliminatoires de la NBA pour la Conférence de l’Est, avec un match décidant qui frappe son billet pour les séries éliminatoires. Ce match Pacers vs Wizards est le seul jeu sur l’ardoise fantastique de la NBA aujourd’hui, ce qui pourrait vous dissuader de certains sites DFS. Cependant, comme Monkey Knife Fight propose des concours d’accessoires pour chaque jeu, rien ne change pour les joueurs de basket-ball Fantasy quotidiens sur leur site, et il y a beaucoup de choix à faire.

MKF propose une tonne de concours d’accessoires différents pour ce jeu Pacers – Wizards et des concours pour d’autres sports également. Il existe des accessoires permettant aux utilisateurs de choisir des points fantastiques, des points réels, des rebonds et plus encore. Vous ne serez en compétition que contre vous-même. En outre, le paiement augmente avec les concours qui nécessitent plus de choix.

Si vous avez suivi les choix d’hier, vous avez vécu une journée fantastique parfaite. Essayons de le faire à nouveau pour ce match. Bien qu’il y ait beaucoup trop de concours pour les inclure tous dans cet article, nous allons vous présenter quelques-uns des meilleurs choix fantastiques de combat au couteau de singe de la NBA pour le jeu de jeu Pacers – Wizards.

Monkey Knife Fight NBA Fantasy Picks | Pacers contre Wizards

Il est important de noter que tout comme la mise à jour des cotes tout au long de la journée, les concours de MKF changent et changent également. Donc, si vous aimez ces choix NBA ci-dessous, il est sage de les sauter rapidement.

Triple doublage – Objectif: plus de 0,5 | Prix: 1,5x

Pour ce concours, nous sélectionnons trois joueurs dans ce jeu, le but étant de sélectionner un joueur pour terminer avec un triple-double. Tout ce dont nous avons besoin est d’un joueur pour réaliser un triple-double et nous gagnerons 1,5x nos frais d’inscription.

Le choix évident est Russell Westbrook puisqu’il s’agit d’un triple-double ambulant. Domantas Sabonis a également de bonnes chances en raison de ses capacités de passe, et il était juste à l’aide d’un triple-double lors de son premier match de play-in. Enfin, nous choisirons Bradley Beal. Bien que je ne pense pas qu’il ait beaucoup de chance d’obtenir un triple-double, des choses étranges se sont produites. Westbrook pourrait obtenir des tirs à chaud, ce qui pourrait permettre à Beal de s’en remettre à lui et de compter plus de passes décisives.

Si l’un de ces trois joueurs obtient un triple-double, vous gagnerez 1,5 fois ce que vous avez inscrit. Si vous vous sentez nerveux, vous pouvez augmenter l’objectif à 1,5, ce qui vous donnerait cinq fois votre droit d’entrée si deux de ces joueurs obtiennent un triple-double.

MKF NBA Fantasy Pick: Russell Westbrook, Domantas Sabonis et Bradley Beal

Dans ce type de jeu Monkey Knife Fight, vous choisissez lequel des deux joueurs obtiendra le meilleur score dans une catégorie de statistiques. Un joueur obtient un handicap, un peu comme l’écart dans un pari de jeu NBA typique. Si vous choisissez correctement les trois matchs, vous gagnez trois fois vos frais d’inscription.

Points: Bradley Beal contre Domantas Sabonis (+6,5)

Aides: Russell Westbrook contre Malcolm Brogdon (+7,5)

Beal était clairement limité par ses ischio-jambiers il y a deux jours, car il a été vu en train de l’attraper par terre et de l’étirer hors du terrain. Cela devrait jouer un nouveau rôle aujourd’hui, et il ne sera pas aussi efficace. D’un autre côté, Washington n’aura pas de réponse pour Sabonis. Il a marqué au moins 30 points dans les trois matchs contre les Wizards cette saison.

Avec Beal étant limité, cela affecte également les numéros d’aide de Westbrook. Brogdon étant repéré 7,5 passes décisives est également un nombre ridicule. Personne n’empêchant Sabonis de marquer, Brogdon accumulera des passes décisives de cette façon. Il a également totalisé huit en seulement 21 minutes lors du dernier match. Ces quatre joueurs s’influencent tous, c’est pourquoi la création de ce récit de jeu est utile dans nos choix NBA.

MKF NBA Fantasy Pick: Domantas Sabonis et Malcolm Brogdon

Plus ou moins – Choisissez plus / moins pour chaque joueur | Prix: 35x

Dans ce concours de fantasy NBA Monkey Knife Fight, il s’agit d’un simple choix plus / moins pour six joueurs. Faites attention aux catégories, car il s’agit d’une statistique différente pour chaque joueur. Zoomons sur ces choix fantastiques de la NBA Monkey Knife Fight.

Bradley Beal: moins de 30,5 points

Domantas Sabonis: plus de 24,5 points

Davis Bertans: Plus de 2,5 3 points réalisés

Russell Westbrook: moins de 14,5 rebonds

Daniel Gafford: moins de 2,5 interceptions et blocs

Malcolm Brogdon: plus de 6,5 passes décisives

