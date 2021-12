MonkeyBall ajoute Alameda Research, DRIVE by Draftkings à sa liste de formidables contributeurs

L’équipe MonkeyBall, la plateforme de jeu Play-and-Earn, propulsée par Solana (SOL/USD), a attiré des sponsors plus impressionnants à ses côtés, a appris Invezz dans un communiqué de presse. Alameda Research, DRIVE by Draftkings, la plus grande guilde YGG au monde, Rainfall Ventures avec leur vaste expérience de jeu et Gate.io Exchange prendront en charge le jeu.

Un voyage bien accompagné

MonkeyBall exprime sa gratitude que ses partenaires aient voulu se joindre à eux dans leur voyage. Ils sont ravis de pouvoir travailler avec des sponsors à la notoriété aussi forte et à la valeur ajoutée considérable.

À propos de DRIVE par Draftkings

DRIVE by Draftkings est une entreprise à plusieurs étages qui investit dans la technologie du sport et du divertissement. C’était son premier tour de jetons. DRIVE a pour mission de faire avancer la prochaine frontière en soutenant les équipes et les fondateurs avec des technologies et des produits innovants.

DRIVE est devenu une source leader et stratégique de capital-risque dans la technologie du sport et le divertissement sportif grâce à une équipe hautement expérimentée et un vaste réseau dans l’industrie du sport et des médias.

La direction de MonkeyBall est heureuse d’avoir été choisie comme cible du premier tour de financement basé sur des jetons de DRIVE. Les autres investissements DRIVE incluent Whoop, Cardless, Evaluate et Papaya Gaming. DRIVE investira non seulement des fonds, mais également sa vaste expérience du secteur pour aider MonkeyBall à devenir le métavers de la prochaine génération d’esports.

À propos de MonkeyBall

MonkeyBall est un jeu de football au tour par tour basé sur Solana, une sorte de FIFA Street et Final Fantasy dans un jeu amusant sur le thème du singe. Les joueurs peuvent gagner des jetons en gagnant ou simplement en profitant des jeux des autres. Le jeu offre une expérience de jeu à haute valeur de production et est développé dans Unity, ce qui le rend multiplateforme avec Desktop et Mobile.

