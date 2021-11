MonkeyBall s’associe au StarLaunch de Solana

MonkeyBall, un jeu de pari pour gagner fonctionnant sur Solana (SOL / USD), a été choisi pour s’associer au lancement de StarLaunch, une nouvelle plateforme d’IDO et d’incubation basée sur Solana, a appris Invezz dans un communiqué de presse. L’IDO préparera le terrain pour toutes les ventes futures, tant en termes de résultats finaux pour les participants que de calibre des projets.

MonkeyBall était un choix naturel avec un solide soutien financier

Le jeu était un choix naturel pour StarLaunch en raison de son fort soutien des investisseurs, de sa grande communauté et de ses fondamentaux solides en tant que jeu innovant de grande valeur. A levé 3 millions de dollars auprès de Solana Ventures, NFX, iAngels, Longhash, CMS, Republic et d’autres investisseurs en capital-risque et investisseurs providentiels.

1% de l’offre totale de MonkeyBall sera vendu le 30 novembre. Le prix est fixé à 0,04 $ par MBS avec une valorisation prospective entièrement diluée de 40 millions de dollars.

Imaginez FIFA et Final Fantasy avec des singes

MonkeyBall combine FIFA et Final Fantasy, ajoutant des singes au mélange. Chaque joueur possède et contrôle une équipe de quatre singes, qui jouent contre d’autres équipes de singes. Les utilisateurs gagnent des jetons MBS, les principaux moteurs de l’économie du jeu.

Vous pouvez également gagner des MBS en possédant des stades qui accueillent des matchs, en accomplissant des missions ou en assistant à d’autres matchs, et en soutenant une équipe de singes.

Oren Langberg, directeur marketing de MonkeyBall, a commenté :

Nous sommes ravis d’être sélectionnés comme IDO phare de StarLaunch. De l’équipe qui nous a apporté CardStarter, StarLaunch a tous les bons éléments que nous recherchons chez un partenaire, surtout une équipe aussi dévouée et des MonkeyNuts comme nous qui ont également fait leurs preuves en matière d’IDO réussies.

Aatash Amir, PDG de StarLaunch, a ajouté :

MonkeyBall représente l’avenir des jeux en chaîne. En tant que tel, nous sommes ravis de les avoir comme notre IDO phare. En tant que l’un des jeux de hasard les plus attendus à gagner, MonkeyBall établira la norme pour les projets de premier plan à publier sur StarLaunch.

Les premiers détenteurs ont droit au drop NFT de 5000 singes

Les personnes qui gagnent des MBS à ce stade précoce seront éligibles pour le prochain versement MonkeyBall NFT de 5000 singes Gen0, les premiers NFT qui peuvent être utilisés pour développer des équipes de singes une fois le jeu sorti. Le MonkeyBall IDO de StarLaunch tirera parti de son modèle unique de participation à deux jetons.

