Monnaie numérique contre Bitcoin et l’avenir de l’argent

Lorsque Bitcoin a fait ses débuts en 2009, j’ai publié un article faisant quelques prédictions à l’aide de ma méthodologie Hard Trend qui se sont avérées très précises. Bien que j’aie déclaré que la technologie de la crypto-monnaie et de la blockchain représentait une tendance dure qui connaîtrait une croissance exponentielle, il est temps de discuter de la prochaine tendance dure : la monnaie numérique

Vous avez probablement entendu parler de la crypto-monnaie, mais en quoi la monnaie numérique est-elle différente ? Croyez-le ou non, il y a une différence vitale. Comprendre ce qu’est la monnaie numérique, comment elle peut être utilisée et potentiellement mal utilisée, et en quoi elle est radicalement différente de Bitcoin et de la crypto-monnaie est primordiale pour façonner l’avenir des systèmes financiers mondiaux et locaux.

Applications bancaires, crypto-monnaie et monnaie numérique

De nombreuses personnes considèrent l’utilisation de leur application bancaire numérique ou de leur carte de crédit comme un « moyen de paiement numérique sans numéraire ». Ce n’est pas une monnaie numérique. La nature numérique de votre compte d’épargne ou de chèque est liée à l’argent liquide et à un système de grand livre appartenant à votre institution financière spécifique.

La crypto-monnaie (Crypto) n’est pas gérée par les banques ou la Réserve fédérale, et elle n’est pas soutenue par la FDIC. Il est géré par des entités privées et est très décentralisé. La crypto elle-même est un concept, construit sur un logiciel qui élimine essentiellement le besoin d’un intermédiaire, tel qu’une banque ou une société émettrice de cartes de crédit. Il contient également une programmation qui en limite l’existence ; il n’y aura finalement plus de Bitcoins.

La monnaie numérique est fonctionnellement similaire en ce qu’elle a le potentiel élevé d’éliminer le besoin d’un intermédiaire, mais si les États-Unis décident de créer le « dollar numérique », comme je pense qu’il sera appelé, il serait émis par les banques centrales en tant que alternative aux factures papier, approuvées par la Réserve fédérale, soutenues par la FDIC, et représentent un véritable remplacement pour les espèces physiques.

Les avantages de la monnaie numérique

Outre le concept d’éviter d’avoir à transporter des dollars dans votre portefeuille ou votre sac à main, il existe de nombreux avantages à libérer un dollar numérique aux États-Unis.

Récemment, je volais sur une compagnie aérienne commerciale, assis à côté d’un homme qui a mentionné qu’il voyageait avec une grosse cargaison de billets de cent dollars nouvellement imprimés à destination de la banque centrale. Il a également noté qu’il y en avait beaucoup comme lui qui effectuaient cette tâche quotidiennement.

Imaginez non seulement le risque de sécurité de voler avec de la monnaie physique, mais aussi les coûts associés au fait que des individus voyagent avec cet argent. N’est-il pas facile de penser qu’il serait beaucoup plus rentable pour le gouvernement américain de numériser davantage les espèces et d’expédier moins d’espèces ?

Yuan numérique et plus

Cela semble pratique, mais les États-Unis n’ont pas encore adapté le concept au-delà de tout examen. Pendant ce temps, la Chine teste sa monnaie numérique, le yuan numérique, et s’attend à un lancement à l’échelle nationale en 2022. Le dollar des Bahamas a déjà émergé pendant la pandémie de coronavirus de 2020, et Visa et Mastercard travaillent déjà avec lui.

Le Brésil, la Russie, la Suède, l’Europe et plusieurs autres publient également les leurs en 2022. Avec la Chine en tête, c’est l’une des nombreuses raisons pour lesquelles les États-Unis revoient le concept du dollar numérique et mettent en place un plan d’anticipation. Pour commencer, la Réserve fédérale de Boston travaille sur notre monnaie numérique, et le Sénat exhorte les banques des États-Unis à aller de l’avant avec un plan d’action ; cependant, rien n’est gravé dans la pierre.

La finance est un monde à la fois/et

Il est probable que les États-Unis soient en retard à cause de la peur. Lorsqu’une nouvelle technologie perturbatrice émerge, des camps radicaux sont pris. La monnaie numérique incite beaucoup à saisir leur argent et à l’éviter à tout prix, tandis que d’autres qui l’embrassent évitent volontiers l’argent physique comme position extrême pour la monnaie numérique.

Mais ce que j’enseigne dans mon Anticipatory Leader System est un moyen de tirer parti des perturbations en utilisant ce que j’appelle le principe Both/And. La monnaie numérique éliminera-t-elle complètement l’argent physique ? Bien sûr que non! Bitcoin et d’autres itérations initiales de la crypto-monnaie seront-ils abandonnés lorsque le gouvernement américain introduira le dollar numérique ? Pas du tout! Ils vont tous coexister, surtout au début, évoluant à un rythme exponentiel.

Les banques et les institutions doivent s’adapter

Ce qui arrive aux banques et aux établissements de crédit lorsque la monnaie numérique est offerte à tout le monde dans un pays dépend de leur degré de réaction ou d’anticipation. Il y a beaucoup de choses qui pourraient mal tourner et de nombreux problèmes de confidentialité qui doivent être pré-résolus avant que le problème ne se produise – un principe clé de l’anticipation.

Être un réacteur rapide, peu importe votre agilité, ne suffira pas ! Devenez anticipatif et apprenez à utiliser ma méthodologie Hard Trend pour identifier les perturbations avant qu’elles ne se produisent, vous donnant ainsi le choix d’être un perturbateur positif plutôt que perturbé.

La monnaie numérique représente une tendance dure croissante qui est là pour rester. La tendance douce est la suivante : les États-Unis agiront-ils sur cette tendance dure ?

Publié à l’origine ici.

Auteur : Daniel Burrus

Suivez @DanielBurrus

Daniel Burrus est considéré comme l’un des plus grands futurologues au monde en matière de tendances mondiales et d’innovation de rupture. Le New York Times l’a qualifié d’un des trois gourous des affaires les plus demandés en tant qu’orateur.

Il a prononcé plus de 3 000 discours dans le monde entier et est un… Voir le profil complet ›