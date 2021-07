Monnaie numérique de la banque centrale : RBI évalue les pilotes en cours pour la monnaie numérique

“L’introduction de CBDC a le potentiel de fournir des avantages importants, tels qu’une dépendance réduite à l’égard des espèces, un seigneuriage plus élevé en raison de coûts de transaction plus faibles, un risque de règlement réduit”, a déclaré Shankar lors d’un événement organisé par le Vidhi Center for Legal Policy.

La Reserve Bank of India (RBI) examine les cas d’utilisation d’une monnaie numérique de banque centrale (CBDC) et envisage également une stratégie de mise en œuvre progressive. T Rabi Shankar, gouverneur adjoint de la RBI, a déclaré jeudi que la banque centrale explorait les avantages et les inconvénients de l’introduction de la CBDC depuis un certain temps et que la conduite de projets pilotes pourrait être une possibilité dans un proche avenir.

Une CBDC est une forme de monnaie virtuelle émise par une banque centrale comme alternative aux espèces. Contrairement aux crypto-monnaies, les CBDC sont adossées aux réserves souveraines des États-nations et ne sont donc pas soumises à la même volatilité.

“L’introduction de CBDC a le potentiel de fournir des avantages importants, tels qu’une dépendance réduite à l’égard des espèces, un seigneuriage plus élevé en raison de coûts de transaction plus faibles, un risque de règlement réduit”, a déclaré Shankar lors d’un événement organisé par le Vidhi Center for Legal Policy.

Le sous-gouverneur a déclaré que la définition de la CBDC par la RBI est une forme numérique de monnaie souveraine qui peut être convertie en espèces ou en dépôts adossés à des fonds souverains. Avec cela, l’Inde rejoint des pays tels que la Chine, la Russie et le Royaume-Uni, qui ont pris des mesures pour introduire des CBDC. En règle générale, les pays ont mis en place des CBDC à usage spécifique dans les segments de gros et de détail. « À l’avenir, après avoir étudié l’impact de ces modèles, le lancement de CBDC à usage général sera évalué », a déclaré Shankar.

Il a également mis en garde contre les risques associés à la monnaie numérique. « Il existe sans aucun doute des risques associés, mais ils doivent être soigneusement évalués par rapport aux avantages potentiels. Comme on le dit, chaque idée devra attendre son heure. Le temps des CBDC est peut-être proche », a-t-il déclaré.

Bien que les CBDC ne soient pas conceptuellement différentes des billets de banque, l’introduction de CBDC nécessiterait un cadre juridique habilitant puisque les dispositions juridiques actuelles sont prises en gardant à l’esprit la monnaie sous forme papier en vertu de la Reserve Bank of India Act, 1934.

