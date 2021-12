Monnaies numériques : les Stablecoins plus sûrs que les crypto-monnaies

Ils sont généralement rattachés aux actifs sous-jacents pour limiter les fluctuations de prix et sont plus réglementés que les autres crypto-monnaies.

Par Moinak Maiti et Parthajit Kayal

PLUSIEURS études sur les monnaies numériques ont été réalisées ces dernières années. Quand on dit monnaies numériques, la crypto-monnaie nous vient certainement à l’esprit en premier. Cependant, le concept de monnaies numériques n’est pas nouveau. On peut retracer sa présence depuis la fin des années 1980 sous la forme de DigiCash et d’e-gold. Récemment, avec la crypto-monnaie, il y a eu une augmentation significative de la circulation des pièces stables.

Alors, sont-elles différentes de la crypto-monnaie ? Vous savez que les crypto-monnaies sont des monnaies numériques sécurisées par la cryptographie, et hautement spéculatives. D’autre part, les pièces stables sont un type de crypto-monnaie moins spéculatif.

Qu’est-ce que les stablecoins ?

Les Stablecoins sont une classe spéciale de crypto-monnaie qui est moins volatile. Ils sont généralement rattachés aux actifs sous-jacents pour limiter les fluctuations de prix et sont plus réglementés que les autres crypto-monnaies. Pour atteindre la stabilité des prix, différentes pièces stables utilisent divers actifs et méthodes garantis.

Les pièces stables sont adossées à la marchandise, à la crypto-monnaie, à la monnaie fiduciaire ou à des combinaisons de ces actifs.Digix Gold Tokens (DGX) est une pièce stable adossée à des matières premières. De même, les pièces Tether, Binance USD, USDT, Diem et USD sont adossées à de la monnaie fiduciaire. Ensuite, DAI est soutenu par des crypto-monnaies. Cependant, les pièces stables de style seigneuriage sont moins populaires et ne sont soutenues par aucun actif. Ces pièces stables utilisent des algorithmes hautement sophistiqués pour contrôler la masse monétaire.

Innovation requise pour la monnaie numérique

La pandémie actuelle de Covid-19 a mis les économies mondiales dans un état très critique. D’un côté, les économies mondiales sont plombées par un lourd fardeau de la dette et de l’autre, il y a un besoin de transformation numérique. Au lendemain de la pandémie de Covid-19, ces deux forces opposées finiront par s’affronter. Tôt ou tard, cela peut déclencher des innovations holistiques concernant « comment concevoir la meilleure monnaie numérique » : une monnaie numérique qui non seulement peut stocker efficacement la valeur, mais peut également être utilisée comme moyen d’échange au fil du temps.

Valeur-stablecoin

MahaDAO a lancé un stablecoin nommé «ARTH» au troisième trimestre 2021. La valeur d’ARTH est déterminée par le pouvoir d’achat sous-jacent de l’actif plutôt que par son prix. ARTH a pour objectif de lutter contre la dépréciation de la richesse et de vous protéger des crises financières. ARTH n’est rattaché à aucune classe d’actifs en particulier ; il est plutôt rattaché à un panier de classes d’actifs non corrélées. ARTH est soutenu par le panier composé de crypto-monnaie (Bitcoin 5%), de matières premières (Gold 15%) et de reste (80%) dans la collection de devises fiduciaires (y compris USD, GBP, INR, JPY, CNY, CHF, CAD, et autre). ARTH utilise l’unité de mesure globale (GMU) pour allouer des pondérations adéquates à chaque actif du panier pour se couvrir contre l’inflation et le risque de change. Les créateurs d’ARTH prétendent qu’il s’agit d’une nouvelle catégorie de pièces stables en tant que « pièces à valeur stable ».

Stablecoin vs crypto-monnaies régulières

En raison des prix stables des pièces stables par rapport aux autres crypto-monnaies, il pourrait être utilisé comme un moyen plus pratique pour les transactions dans le monde réel. Cela signifie-t-il que les pièces stables sont sans risque ? Non. Les Stablecoins sont également exposés au risque car ils sont adossés à certaines classes d’actifs telles que les matières premières, les monnaies fiduciaires, les crypto-monnaies et autres. Nous savons que les valeurs des matières premières, des monnaies fiduciaires et des cryptomonnaies fluctuent sur une période de temps. La stabilité des pièces stables est liée à la stabilité des actifs sous-jacents. De plus, les valeurs des pièces stables peuvent également différer en raison des volumes de négociation variables. Par conséquent, les investisseurs en stablecoins doivent faire leurs devoirs avant d’investir. L’autre facteur clé lié à l’investissement en stablecoins est la gouvernance.

La finance décentralisée (DeFi) a déjà eu un impact significatif sur l’ensemble de l’écosystème de la finance traditionnelle. Cela perturbera davantage l’espace crypto. Il est vrai que les stablecoins sont moins volatiles que les autres cryptomonnaies mais elles sont également exposées à divers risques. Ainsi, avant d’investir dans des pièces stables, examinez les actifs sous-jacents et les entités émettrices associées aux pièces stables respectives.

Maiti est professeur agrégé au département des finances de la National Research University Higher School of Economics, et Kayal est professeur adjoint à la Madras School of Economics.

