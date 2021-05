Mono Burgos, la fin abrupte d’une aventure trop courte

18/05/2021 à 17:38 CEST

La première expérience de Germán Burgos en tant qu’entraîneur-chef dans le grand football a duré beaucoup moins que prévu et cela s’est terminé brusquement. Après avoir perdu 0-1 contre Sarmiento de Junín et avoir été éliminé de la Coupe d’Argentine, la direction des Old Boys de Rosario de Newell a décidé de licencier l’ancien aide de camp de Cholo Simeone sans même attendre le match de ce jeudi contre le Palestino du Chili pour la Copa Sudamericana.

Le pire des cas est que personne n’a été surpris par ce qui s’est passé. La trajectoire du populaire Mono dans le club rojinegro – auquel il est arrivé avec le tournoi argentin déjà commencé et l’équipe fermant la table dans sa région – Il a été marqué par de l’anxiété, des critiques et des résultats négatifs. La défaite 3-0 contre Rosario Central dans le classique de la ville – sans aucun doute la plus viscérale dans un pays aussi viscéral que l’Argentine – le 2 mai il avait pratiquement condamné son avenir.

Fin du match: #Newells 0 – Sarmiento 1 (Borasi). pic.twitter.com/9g9xVUNjlI – Les vieux garçons de Newell (@Newells) 17 mai 2021

Le bilan final est la meilleure démonstration de son trébuchement: 13 matchs, seulement 3 victoires, 5 nuls et 5 défaites. La Lepra a terminé dernière aux positions de son groupe et a déjà été éliminée des coupes sud-américaine et argentine. Désireux de prouver sa capacité à mener son propre projet de football, Burgos a accepté la proposition de retourner dans son pays après plus de 20 ans d’absence, ignorant les complications et les obstacles liés à la reprise d’un club important comme celui de Newell., dont les vitrines présentent le plus grand nombre de titres nationaux parmi toutes les entités qui ne sont pas de Buenos Aires et de ses environs.

Mais depuis ton arrivée, les Singe a rencontré des problèmes de toutes sortes. Le premier et le plus sérieux de sa tentative de constituer une équipe compétitive a été un semelle intérieure très battue et mal formée, dans lequel ceux qui connaissent (Maxi Rodríguez, Pablo Pérez, Nacho Scocco, Fernando Belluschi …) sont déjà des vétérans qui ne supportent pas le rythme de deux matchs hebdomadaires avec voyages inclus, et les plus jeunes n’atteignent pas des niveaux de qualité individuelle suffisants pour proposer des alternatives fiables.

Partant de cette base, Burgos n’a jamais pu atteindre la stabilité. Avant d’atterrir à Rosario, il avait demandé du temps pour «retrouver l’équipe». avant de définir l’identité du jeu ou le style qui convient le mieux à ce qu’il y avait dans le vestiaire. Mais il n’avait rien de ce qu’il voulait. Ni temps, ni résultats, ni réponses adéquates des acteurs sur le terrain. La conséquence était un ensemble d’idées rares, manquant de fonctionnement et qu’à chaque match, il pariait davantage pour se protéger en défense, ce qui augmentait la colère des fans..

Étouffez les problèmes d’élocution

Inexpérimenté dans le rôle de leader, le Singe n’est pas non plus avait assez d’habileté pour essayer d’étouffer la tempête du discursif. Ses déclarations lors des conférences de presse, dans lesquelles il semblait nier la preuve d’une équipe qui a mal joué et ne faisait appel qu’à exalter la prestation de leurs managers, C’était loin d’être la bouée de sauvetage nécessaire pour traverser cette partie de la saison et ainsi pouvoir se remettre à zéro et repartir de zéro quand le suivant commence, après l’America’s Cup.

S’il manquait quelque chose pour aggraver la situation, les problèmes économiques et managériaux qui ont impliqué le club rojinegro pendant des années ont été à nouveau mis en lumière en raison du report des élections prévues le 25 avril. L’arrivée de nouvelles autorités a été considérée comme une étape essentielle pour retrouver une certaine normalité et guider l’avenir, mais la très forte deuxième vague de pandémie que connaît le pays a contraint à les suspendre, et avec la succession de défaites sur le terrain l’institution était à nouveau en effervescence.

La défaite contre Sarmiento, le coup final

Avec tout ce bagage contre Newell est apparu lundi devant le modeste Sarmiento de Junín avec l’intention de se donner une joie, de continuer en tête de la Coupe d’Argentine et d’atténuer la tension autour de l’équipe.. Le résultat fut un coup de plus, celui du KO définitif. Le football argentin est vorace avec des entraîneurs qui n’obtiennent pas de succès immédiat et il fournit très peu d’options pour la récupération. Germán Burgos n’a pas pu profiter du sien – un triomphe dans le classique lui aurait donné de l’air, par exemple – et son aventure s’est terminée trop tôt. Battler comme il l’a toujours été, il pense sûrement déjà à se vengerà.