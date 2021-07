Monobank prévoit l’entrée dans la cryptographie alors que le Kazakhstan adopte une règle fiscale sur la cryptographie

in

Voici un résumé des principales nouvelles cryptographiques de la semaine que vous avez peut-être manquées

Monobank prévoit d’offrir bientôt des crypto-monnaies

Selon un rapport publié lundi, Monobank, qui est déjà la première banque purement mobile en Ukraine, s’efforce de devenir la première banque du pays à proposer des services de cryptographie à ses consommateurs. Selon les mots du PDG de la banque, Oleg Grokhovsky, la banque a déjà mené un programme pilote fructueux pour déterminer la faisabilité d’intégrer des offres de crypto dans le portefeuille de la banque.

La nouvelle fonctionnalité devrait faciliter l’achat et la vente d’actifs cryptographiques tout en utilisant des cartes de débit et sera lancée plus tard ce mois-ci. Le gouvernement ukrainien a eu des réactions mitigées allant de l’acceptation à une vigilance accrue envers les crypto-monnaies. Avant le début de l’année, l’Ukraine n’avait pas mis à jour la réglementation régissant les crypto-monnaies dans le pays, une situation qui a changé assez rapidement.

Depuis lors, cependant, de nouvelles réglementations ont été établies. Les règles mises à jour exigent des échanges dans le pays pour établir des procédures Connaître votre client et divulguer votre propriété. En général, le pays européen a été positif envers les crypto-monnaies au point de collaborer avec le Stellar Development Fund pour aider à établir ces actifs numériques. Cependant, le gouvernement est resté inébranlable dans son opposition à une monnaie numérique de banque centrale.

Les mineurs de crypto au Kazakhstan commenceront à payer des impôts l’année prochaine

Le président du Kazakhstan a récemment promulgué une ordonnance obligeant les mineurs de crypto du pays à payer des impôts à compter du 1er janvier 2022. Le Kazakhstan rejoint la liste des pays comme l’Iran qui ont imposé des réductions de frais aux mineurs. Les modifications devraient obliger les mineurs à payer jusqu’à un tenge kazakh pour chaque kWh consommé par leurs activités de cryptographie.

Albert Rau, qui a créé la législation, a expliqué que la mesure contribuerait à réduire la consommation d’énergie non réglementée. S’adressant à la chaîne d’information locale Kursiv, il a en outre suggéré que les nouvelles lois aideraient à amener l’industrie de la cryptographie dans la sphère réglementaire. Bien que le gouvernement continue d’appliquer les taxes prévues, les membres locaux du secteur minier n’ont pas été très satisfaits de la décision.

Les taxes imposées seront probablement bénéfiques pour le pays, étant donné que le Kazakhstan a vu un afflux de mineurs d’autres pays dirigés par la Chine principalement en raison d’une vigilance accrue et de tarifs d’électricité abordables. Contrairement à la nation asiatique, d’autres pays ont alternativement réprimé des mesures sévères. La Chine, par exemple, a mené une répression intense et une série de fermetures forcées dans des provinces où l’exploitation minière était très développée.

Hong Kong accuse les hauts dirigeants de Bithumb de fraude

Les médias locaux en Corée du Sud ont rapporté cette semaine que le plus grand échange crypto du pays, Bithumb, fait face à des accusations de son ancien partenaire thaïlandais. Le partenaire thaïlandais indique que Bithumb a pris la décision sans consentement de cesser ses activités en Thaïlande. En conséquence, la haute direction de la bourse fait face à une poursuite pour activité frauduleuse.

Deux des participations de Bithumb à Hong Kong, GBEX et Bithumb Global Holdings, seront également accusées d’ignorance des responsabilités contractuelles. Les deux filiales sont accusées de faire partie d’un plan visant à lancer un échange de crypto-monnaie séparé en Thaïlande contre les conditions contractuelles. Les accusateurs allèguent également que Bithumb avait délibérément communiqué de fausses intentions de lancer la pièce BXA dans le pays, pour ne pas l’inclure sur sa plate-forme.

Auparavant, Lee Jung Hoon, le fondateur de Bithumb, avait déjà reçu 112 millions de won sud-coréens en paiement partiel, et sera jugé pour des accusations de fraude d’une valeur de 100 millions de won. D’anciens partenaires de Thai Bithumb ont expliqué qu’ils avaient décidé de porter plainte à Hong Kong après avoir constaté qu’un procès intenté en Corée du Sud n’avait pas été traité depuis environ neuf mois.

Sygnum Bank présentera le jalonnement Ethereum 2.0 pour les clients

La banque Sygnum prévoit de permettre aux clients de miser ETH 2.0 via leurs portefeuilles actuels, ce qui en fera la première des banques à le faire. Sygnum, qui se concentre sur les services de cryptographie, permettra désormais aux clients de miser sur leur Ethereum pour gagner 7% d’intérêt annuel.

La première banque d’actifs numériques au monde a expliqué qu’Ethereum est un actif numérique à fort potentiel, en particulier pour les investissements à long terme. Staking Rewards rapporte qu’Ethereum n’est qu’à la traîne de Cardano en termes de capitalisation de la participation à environ 13,5 millions de dollars. L’offre ADA de Cardano compte 31,8 milliards de dollars d’actifs mis en jeu.

La banque avait précédemment lancé la participation dans l’offre Tezos (XTZ) en novembre 2020. Elle est confrontée à une vive concurrence de la part des échanges cryptographiques contemporains offrant des services similaires. Ethereum est déjà une crypto-monnaie mondiale de premier plan, et le modèle 2.0 remplacera la vérification de la preuve de travail des transactions par un mécanisme de consensus de preuve de participation. La mise à niveau devrait également offrir une meilleure efficacité énergétique et réduire le temps de transaction.

Goldman Sachs prédit que l’éther dépassera Bitcoin

La banque américaine Goldman Sachs a publié mardi une note détaillant sa vision de l’espace crypto dans les années à venir. Goldman Sachs a prévu qu’Ether (ETH) détrônerait Bitcoin en tant que réserve de valeur numérique la plus importante. La banque d’investissement mondiale a fait valoir que même si Bitcoin présente l’avantage d’être le premier à bouger, son manque de nombreuses utilisations réelles donnerait une longueur d’avance à Ether.

La banque a également insisté sur le fait que ni Ether ni Bitcoin n’étaient en mesure de surpasser l’or. Comme prévu, le métal précieux reste la meilleure réserve de valeur grâce à la tendance à la volatilité des actifs numériques. Il a précisé que l’or reste un actif défensif qui concurrence les actifs à risque, y compris les titres et les crypto-monnaies.

Goldman a également noté que la nature hautement compétitive des actifs cryptographiques les empêche de débloquer des niveaux de sécurité plus élevés pour les actions d’investissement. En avril, le concurrent de Goldman, JP Morgan, a noté qu’Ether avait obtenu de meilleurs résultats que Bitcoin et a par conséquent rédigé un rapport citant une base de demande fiable, une forte liquidité et une dépendance réduite aux dérivés comme raisons de la performance supérieure.

