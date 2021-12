Monolith travaille officiellement sur un jeu Wonder Woman

Monolith Productions vient de lancer une bande-annonce pour son prochain jeu Wonder Woman aux Game Awards 2021. Le jeu sera publié par Warner Bros. et développé en association avec DC.

Alors que les fans n’étaient pas à court d’idées sur ce que le développeur de Shadow of Mordor faisait secrètement, il est sûr de dire que peu de gens s’attendaient à ce que la princesse Diana de Themyscira soit le prochain super-héros de DC à faire la transition vers les jeux vidéo. Comme Geoff Keighley l’a dit juste avant la diffusion de la bande-annonce, de nombreuses révélations lors de salons professionnels à grande échelle ont été divulguées avant la date prévue – celle-ci n’a certainement pas été divulguée.

Vous pouvez découvrir par vous-même la toute nouvelle bande-annonce ci-dessous.

« Une nouvelle menace arrive sur nos côtes, et je dois vous rappeler à la maison », dit une voix mystérieuse. « Restaurez ce qui a été cassé. Unissez de vieux ennemis. Forger de nouveaux liens. Vous êtes un héros, mais vous pouvez être plus – vous pouvez être un leader.

« Tu es Wonder Woman. »

Mis à part cette citation et un rapide coup d’œil à Diana elle-même, nous avons peu de détails sur ce que sera la vision de Monolith sur le super-héros emblématique. Tout ce que nous savons, c’est que le développement du jeu est probablement très précoce – bien que l’idée que Monolith puisse intégrer le système Nemesis qu’il a utilisé dans Shadow of Mordor et Shadow of War dans un jeu de super-héros soit assez prometteuse.

Au moment de la rédaction, aucune date de sortie n’a été précisée pour Wonder Woman. Monolith et Warner Bros. n’ont pas non plus précisé sur quelles plates-formes le jeu viendra.

Écrit par Cian Maher au nom de GLHF.