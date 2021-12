Monolith travaille sur un jeu Wonder Woman

Vous avez toujours voulu frapper les méchants en tant qu’Amazon puissant ? Je voulais montrer le Ligue des Justiciers avec un vrai pouvoir ? Vous vouliez sortir votre Lasso de vérité et avoir l’air glamour dans le processus ? Eh bien, vous pourrez bientôt – Monolithe travaille sur un Wonder Woman Jeu.

Aux Game Awards 2021, Warner Bros. a annoncé que Monolith travaillait sur un jeu Wonder Woman… mais c’est plus ou moins tout ce que nous savons à ce stade. C’est une courte bande-annonce, d’environ 40 secondes, mais c’est suffisant pour nous donner une idée de ce qui se passe. Diana de Themyscira apparaît – elle sera donc supposée au moins jouable ? – et puis la bande-annonce se termine.

Découvrez le teaser vidéo ci-dessous.

Plus tôt cette année, nous avons entendu dire que WB Games avait été rompu lors de la fusion de WarnerMedia et Discovery, il est donc agréable d’entendre que la sortie de jeu de Warner Bros. n’a pas été trop blessée lors du divorce.

On ne sait pas quand nous allons en savoir plus sur le jeu à venir, ou quand il sortira. Mais maintenant, c’est au grand jour, nous espérons que plus d’informations se révéleront en temps voulu.

Il est prudent de supposer que Monolith travaille là-dessus depuis un certain temps, alors peut-être qu’il y aura bientôt une révélation et une bande-annonce appropriées. Le développeur est connu pour son travail sur la série FEAR, Condemned et les titres de la Terre du Milieu avec ce magnifique système Nemesis… nous espérons donc que la même qualité se poursuivra dans ce titre.