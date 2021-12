Monopoly Madness abandonne la planche pour une toute nouvelle façon de jouer, maintenant disponible sur Switch

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Le dernier jeu vidéo Monopoly est arrivé sur Nintendo Switch – et celui-ci est un peu différent.

Dans Monopoly Madness, vous jouerez au jeu « d’une manière que vous n’avez jamais vue auparavant », car l’emblématique plateau Monopoly est abandonné au profit d’une course compétitive en temps réel autour d’un monde 3D. Vous devrez parcourir les rues de Monopoly City pour collecter de l’argent, de l’eau et de l’électricité, en récupérant des bonus dans les coffres communautaires en cours de route pour jouer avec vos adversaires et prendre le dessus.

Vous pouvez le voir en action dans la bande-annonce ci-dessus, et nous avons également une description officielle pour vous :

Comme dans le Monopoly classique, dans Monopoly Madness, les joueurs s’affronteront pour acheter et améliorer des propriétés à Monopoly City. Mais M. Monopoly est parti en vacances bien méritées et, par conséquent, le chaos règne.

Les joueurs affrontent jusqu’à 5 concurrents dans une course courte et frénétique en temps réel dans les rues chaotiques de Monopoly City sans les limites du plateau. Les joueurs font la course pour collecter de l’argent et d’autres ressources autour de la carte pour acheter et améliorer leurs propriétés. Plus les joueurs possèdent de propriétés, plus ils gagneront de points, ce qui les rapprochera de la ligne d’arrivée dans la course à la richesse ! En cours de route, les joueurs récupèrent des bonus dans les coffres communautaires, notamment des bulldozers, des marteaux-piqueurs et plus encore, à utiliser contre leurs adversaires pour obtenir un avantage et gagner. Cependant, les joueurs devront faire attention aux événements aléatoires qui peuvent se produire à tout moment, rendant le voyage pour devenir le plus riche d’entre eux encore plus chaotique.