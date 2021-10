MonoX lance son réseau principal public avec des fonctionnalités complètes de swap et de liquidité sur les réseaux Ethereum et Polygon

Publicité





Le protocole MonoX, le marqueur de marché automatisé (AMM), est heureux d’annoncer son lancement très attendu sur le réseau principal public sur Ethereum et Polygon Networks.

Conformément à l’annonce, MonoX a officiellement lancé sa plate-forme de réseau principal, qui offrira à l’investisseur un complément complet de capacités de swap et de liquidité.

Notamment, la nouvelle plate-forme permettra à MonoX d’établir une infrastructure rentable et accessible pour les fournisseurs de liquidités qui chercheront à faire passer leur projet au niveau supérieur. Cela aidera également les commerçants intéressés à s’engager dans des services d’échange de jetons. Traditionnellement, il a été coûteux pour les porteurs de projets de lancer leurs projets puisqu’ils doivent déposer deux tokens pour constituer une paire de liquidités. Cependant, grâce à son innovation, MonoX élimine le besoin pour les développeurs d’ajouter un autre atout, ce qui le rend relativement économique pour les projets.

En commentant le projet, Ruyi Ren, co-fondateur et PDG de MonoX, a expliqué :

« MonoX sera un élément clé et un catalyseur pour DeFi 2.0. Avec notre produit, il est enfin possible et facile de rendre des projets innovants et des Value Backed Tokens (VBT) négociables sans aucune exigence de capital ni de garantie.

Grâce à son réseau principal, les projets ne seront tenus de déposer qu’un seul jeton dans le pool de liquidités. Ces projets pourront percevoir des commissions pour les fonctionnalités d’emprunt et de swaps.

Les pools de liquidités mis en place lors du lancement auront quatre actifs sur Ethereum et cinq sur Polygon. Sur Ethereum, les actifs incluront Ether (ETH), USD Coin (USDC), Wrapped Bitcoin (WBTC) et Tether (USDT), tandis que sur Polygon, les actifs incluent WBTC, USDC, Polygon (MATIC), USDT et Wrapped Ether ( WETH). Dans les prochains jours, MonoX prévoit d’ajouter plus de pools officiels au réseau principal.

Notamment, la plate-forme prévoit également d’avoir des pools de listes de confiance en direct lors du lancement initial du produit. Les pools sans confiance sont des innovations créées pour permettre aux utilisateurs de lancer leurs jetons sans autorisation. Cela fonctionne en permettant au propriétaire du projet de fixer un prix initial et de déposer des liquidités pour le jeton. Les pools sans confiance regroupent ensuite les jetons déposés en une paire virtuelle avec le vCASH stablecoin de MonoX soutenu par tous les actifs des pools MonoX.

Ruyi Ren a en outre expliqué :

« Avec notre modèle, il vous suffit de déposer votre token dans le pool (0 collatéral). Les propriétaires de projet peuvent répertorier leurs jetons sans le fardeau des exigences de capital et se concentrer sur l’utilisation des fonds pour la construction du projet au lieu de fournir des liquidités.