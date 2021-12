Monserrat Alarcón 101 lbs. vs. Silvia Torres 101,2 lb

Sergio Chirino 126,3 lb vs. Alie Laurel 124,1 lb

Irving Turrubiates 129 lb. vs. Gustavo Alan Piña 126,8 lb

Gohan Rodriguez 113,3 lbs. vs. Porfirio González 115,3 lb

Raúl Rubio 112,9 livres vs. Rogelio Romero 114,6 lb

Diego Padilla 127,9 lb vs. Jaime Martínez 127,9 lb

Siège social : Palenque

Ville: León, Gto

Promoteur : Zanfer Boxing

Télévision : TV Azteca

LE CHOC EST PRÊT À LEÓN, DE CHAMPION EN CHAMPION

Faisant preuve d’un travail physique extraordinaire et d’une grande confiance dans leurs préparations respectives, Monserrat Alarcón Raya et Silvia « Guerrerita » Torres ont marqué sans problème, voire « excédant » le poids requis pour affronter ce samedi, à Palenque de León, à la tête d’un panneau d’affichage attrayant et multi-étoiles. qui sera présenté par Zanfer et qui sera diffusé sur TV Azteca, la Maison de la boxe.

La championne du monde WBA Atom, Monserrat Alarcón Raya (16-4-2), fera face à l’un des défis les plus importants et les plus dangereux de sa carrière, lorsqu’elle affrontera l’ancienne championne du monde des poids mouches légères Silvia « Guerrerita » Torres (20-2-2 , 7 ko) dans un concours qui devrait être très disputé et compétitif, avec beaucoup d’action et des échanges de coups constants.

Lors de la cérémonie des poids ce vendredi, le champion du monde a marqué 45 800 kilogrammes, et le « Guerrerita » à peine 100 grammes de plus, 45 900, tous deux en dessous du sommet de la division Atome, donc le cri traditionnel de « Voilà Tiro », et tous deux ont prédit que ce que les fans réunis à Palenque de León, et ceux qui suivent les actions à travers l’écran de » La Casa del Boxeo » verront, sera une véritable guerre entre deux chocs mexicains et de haute qualité .

À l’appui de ce combat, il y aura un affrontement international avec la guerre de boxe traditionnelle Mexique vs Philippines, lorsque le solide espoir d’Oaxaca Sergio Chirino Sánchez (16-1-0, 10 ko) rencontrera la Philippine Alie Laurel (18-5-1, 11 ko). ), qui était déjà champion WBC East en poids coq et super poids coq. Le concours entre Chirino et Laurel sera de 10 rounds au poids plume, et les deux entreront sur le ring en excellente forme physique et de boxe.

Sera également présent l’invaincu de Monterrey Irving Turrubiates (23-0-0, 14 ko), qui mettra fin à plus d’un an d’inactivité, face au toujours dangereux Gustavo Alan Piña (10-3-1, 5 ko’s). ) en duel super poids plume en 8 rounds.

Alors que le champion nord-américain, Gohan Rodríguez (9-1-1, 1 ko) affrontera Porfirio « Cobrita » González (10-4-0, 2 ko) de la capitale dans un affrontement entre deux combattants d’une grande technique et vitesse, pour 8 tours au poids mouche.

Un autre invaincu en jeu sera celui de Sinaloa Raúl « Tocherito » Rubio (14-0-0, 7 ko) qui affrontera 8 rounds en poids mouche contre Rogelio Romero de Tlaxcala (13-5-0, 7 ko).

La fonction aura l’attrait particulier des débuts du grand espoir de la maison, le champion national amateur Diego Padilla, qui sera reçu en boxe professionnelle par le nouveau venu de Nayarit, Jiam Martínez.

De la même manière, la partie préliminaire de la carte mettra en vedette des talents locaux très prometteurs, qui cherchent à faire un pas en avant dans leurs carrières respectives, comme Yair Marmolejo, Bryan Montenegro, Manuel Rodrigo Martínez, María Guadalupe Atilano et le duel de quartier entre Aldo Cedeño et Vicente Falcon.

L’équipe Box Azteca sera présente à Palenque de León, pour diffuser en direct les actions via le signal Azteca 7, la Casa del Boxeo, et aura comme invités spéciaux deux des meilleurs boxeurs mexicains de l’histoire, Jackie Nava et Ana María Torres, qui se sont rencontrées deux fois et ont le record de notation pour un combat féminin télévisé à l’échelle nationale.

Il reste des places disponibles, aux guichets de Palenque de León et sur la plateforme superboletos.com.