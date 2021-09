“Monsieur fou m’a frappé”

Le conducteur d’aujourd’hui s’inquiète en vidéo : « Le fou m’a frappé » | Instagram

“Le fou @burrovan m’a frappé”, c’est ainsi que le chef d’orchestre du Hoy Program, paul stanley Il a fait remarquer directement à son partenaire Jorge el Burro Van Rankin “avoir mis la main sur lui”.

Indiquant que Van Rankin est “fou”, le fils de Paco Stanley a enregistré une vidéo dans laquelle il montre dans l’état qui aurait pris fin à cause de Jorge Van Rankin, qui avait apparemment perdu le contrôle contre le membre des députés Al Aire.

Le chauffeur de Aujourd’hui Il a indiqué qu’El Burro était arrivé assez agressif et sous la consommation de substances et que celui qui a fini par “payer pour cela” était lui, car son visage a fini par être sérieusement endommagé, beaucoup pensaient que tout cela n’était qu’une blague entre eux, même El Burro a commenté en faisant valoir qu’il devait le faire.

Décidément, Paul et Jorge ont dû faire tout cela, mais pas en réalité ou à cause d’une blague, mais dans le cadre de la publicité d’une nouvelle émission télévisée à laquelle participent les deux animateurs de Hoy.

À la fin de la vidéo de Stanley, vous pouvez voir comment certains de ses collègues et amis, dont Andrea Legarreta, rient de la situation, précisant que ce n’est bien sûr pas quelque chose de normal puisque Paul Stanley leur est très cher.

Les adeptes du célèbre Today Program pensaient qu’il s’agissait d’un filtre Instagram ; Cependant, le visage de Paul était entièrement l’œuvre de l’équipe de caractérisation de Televisa et la vérité est qu’ils ont rendu l’image de l’acteur assez crédible.

La vidéo fait partie de la publicité pour Losing the trial, un programme qui rejoint le bar comique de Televisa et dans lequel Van Rankin et Paul Stanley joignent leur talent à celui d’autres acteurs tels que Roberto Palazuelos, Lolita Cortés, Alejandro Tomasi, The Nava Sheep ; entre autres.

REGARDEZ LA VIDÉO DE PAUL ICI

Losing the trial est une production de Guillermo del Bosque et fera partie du bar appelé “Good Nights” qui débutera le 27 septembre. Les guest stars seront Alfredo Adame, La Chupitos, Deyanira Rubí, Eduardo Yañez, Doña Lucha, El Coque Muñiz, etc.

Il convient de noter que la plupart des pilotes du programme Hoy ont d’autres talents tels que le jeu d’acteur ; même Andrea Legarreta et Galilea Montijo ont commencé à gagner en popularité à la télévision grâce à leur participation à des mélodrames.

Récemment, l’intégration de Raúl Araiza au casting de la telenovela à succès La Desalmada a fait grand bruit ; ceci parce qu’il a été dit qu’il quitterait le Programme d’aujourd’hui pour toujours, mais ce n’était pas le cas ; La production a été adaptée aux horaires afin qu’El Negrito puisse remplir les deux engagements, en plus de faire partie de Members to the Air.

Paul Stanley est un autre de ceux trouvés dans d’autres projets, comme c’est le cas de la série Mon cher héritage, dans laquelle il a également connu un énorme succès et une popularité aux côtés de Deyanira Rubí (Roxana Castellanos).

Celui qui surprend par son apparition constante sur le petit écran alors qu’il apparaît très peu sur Hoy est Jorge El Burro Van Rankin, qui a indiqué qu’il avait passé un très mauvais moment en perdant son exclusivité sur Televisa ; cependant, il n’a pas cessé de travailler dans l’entreprise.

Des rumeurs indiquaient également que les dirigeants demanderaient à l’acteur de continuer à travailler avec eux puisqu’il faisait partie de la série à succès 40 et 20, qui compte déjà plusieurs saisons à l’antenne et dans le goût des téléspectateurs.

La vérité est que Hoy se distingue par le changement de chauffeurs à chaque période et qu’ils rejoignent d’autres projets à l’intérieur ou à l’extérieur de l’entreprise ; Mais celui qui attire l’attention est Andrea Legarreta, qui a traversé les saisons, les producteurs et continue d’être un visage clé de la matinée.