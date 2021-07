Monsoon EN DIRECT : 3 morts dans l’averse d’Uttarkashi ; Un enfant de 4 ans se noie à Thane ; Engorgement massif à Delhi-RCN

in

La semaine dernière, le 13 juillet, plusieurs incidents de trombes d’eau et de crues éclair ont été signalés dans les régions de l’Himachal, de l’Uttarakhand et du Jammu. (photo PTI)

Mousson EN DIRECT : Une semaine après les crues éclair dévastatrices dans la région himalayenne, Uttarakhand, dans l’Uttarakhand, a signalé un nouvel incident d’averse. L’agence de presse ANI rapporte que trois personnes sont décédées à cause d’une averse. Les derniers rapports indiquent que la trombe a été signalée dans le village de Mando à Uttarkashi tard hier soir. Les efforts de sauvetage sont en cours pour voir si quelqu’un est coincé sous les décombres ou non. La semaine dernière, Dharamshala, Kangra et d’autres régions de l’Himachal avaient également signalé des crues soudaines après une forte averse.

Pendant ce temps, dans les régions de la plaine du Nord, la région de la capitale nationale s’est réveillée sous un orage. Les prévisions indiquent que les prochains jours verront plus de pluies dans les régions de Ghaziabad, Noida, Gurgaon, etc. Dans le Maharashtra Thane et Palghar, les sauveteurs recherchent toujours des survivants de l’effondrement du mur. Un rapport de la PTI indique qu’un enfant en bas âge s’est noyé dans un drain à Ullhasnagar de Thane après une inondation.

