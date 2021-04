‘Monster’ Berrio, le redoutable KO qui affrontera ‘Pivi’ aux Etats-Unis

Le Colombien Deiner Berrio, avec une efficacité à élimination directe impressionnante, sera le rival à son tour de l’olympien mexicain Juan Pablo ‘Pivi’ Romero ce jeudi 22 avril au Hayes Gymnasium de l’Académie militaire américaine à West Point à New York.

Une blessure à l’Américain Jonathan Navarro l’empêchera de mesurer ses forces avec le Mexicain, cependant, celui de Santiago de Tolú, Colombie; entrera dans la querelle dans le procès présenté par Ring City USA en association avec Promociones del Pueblo, une société dirigée par Oswaldo Küchle.

Berrio entre dans ce combat avec une marque de 22 victoires, dont 13 par KO et deux revers; De plus, une large carrière internationale qui lui a permis de mener trois combats en Russie, disputant même le titre d’Argent du World Boxing Council parmi ses combats les plus importants.

Romero Marín est déjà aux États-Unis pour ses débuts internationaux, avec un bilan impressionnant de 13-0 avec 9 victoires avant la limite convenue, l’olympien mexicain de Rio 2016 est confiant de rentrer chez lui avec une victoire impressionnante qui lui permettra de grimper le classement de la Coupe du monde des super légers.

Dans un duel pour le titre mondial poids plume WBA, Erika Cruz Hernández de la capitale affronte la multiple championne du monde Jelena Mrdjenovich, du Canada, dans un duel qui promet d’être de puissance en puissance.