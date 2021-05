Monster Cast: où vous avez déjà vu les stars du cinéma Netflix

Enfin, le drame juridique d’Anthony Mandler, Monster, est enfin là plus de trois ans après sa première mondiale au Festival du film de Sundance 2018. Mais maintenant que vous pouvez regarder l’histoire d’un lycéen d’honneur faussement accusé de meurtre dans un vol qui a mal tourné sur Netflix, vous vous demandez probablement où vous avez vu le casting de Monster auparavant. Et bien que des noms comme Jennifer Hudson, Jeffrey Wright et John David Washington soient faciles à comprendre, certains, comme la star du film, Kelvin Harrison Jr.

Vous trouverez ci-dessous une brève description des principaux acteurs du casting de Monster, qui ils jouent et où vous les avez vus dans le passé. Avec des stars établies et montantes du monde du théâtre, ainsi que certains des meilleurs artistes hip-hop d’hier et d’aujourd’hui, qui ont élu domicile au casting, il y a beaucoup à déballer ici …