Monster.com lève environ Rs 137 crore de financement dirigé par Akash Bhanshali, Mohandas Pai

Le fournisseur de services aux entreprises Quess Corp a déclaré mercredi que la société du groupe Monster.com, une plate-forme de talents en ligne, avait levé jusqu’à Rs 137,5 crore lors d’un cycle de financement dirigé par Akash Bhanshali de Volrado Venture Partners et Mohandas Pai de Meridian Investments. Quess Corp a également participé au tour de table.

Après le tour de table, Monster.com est évalué à près de 100 millions de dollars (environ Rs 755 crore). La clôture actuelle a été effectuée à Rs 112,5 crore avec une option intégrée pour étendre le tour à Rs 137,5 crore, a déclaré Quess Corp dans un dossier réglementaire.

Les fonds levés seront utilisés pour améliorer les investissements dans le développement de produits et le marketing sur les marchés de l’Inde, de l’Asie du Sud-Est et du Moyen-Orient et aider Monster.com à passer d’un site d’emplois à une plate-forme de talents, offrant une expérience complète aux candidats et aux entreprises, a-t-il ajouté.

Commentant la collecte de fonds, le PDG de Monster.com pour l’Asie-Pacifique et le Moyen-Orient, Sekhar Garisa, a déclaré : « La participation d’investisseurs visionnaires avec des perspectives à long terme est un formidable vote de confiance dans la capacité et la vision de Monster à créer la première plateforme de marché des talents en Inde. .

L’année dernière, l’entreprise a enregistré une croissance très saine dans tous les domaines, a-t-il déclaré, ajoutant que « nous avons une feuille de route passionnante pour les produits et les activités conformément à notre vision de l’évolution du recrutement au cours des prochaines années.

Pai a déclaré que la plate-forme est sur le point de « redéfinir le marché de l’emploi en créant des flux de travail technologiques qui placent le candidat au centre de l’univers de l’innovation et des possibilités ».

Déclarant que les deux prochaines années verront une énorme augmentation des emplois disponibles, grâce à une croissance économique élevée, il a déclaré que « les demandeurs d’emploi trouveront ici une plate-forme de haute qualité pour planifier leur carrière ».

« Alors que les employeurs se préparent également pour une nouvelle décennie et un état d’esprit axé sur les employés, la plate-forme les aidera à créer une expérience différenciée et à établir des relations plus profondes avec leurs équipes dès le premier jour. Meridian Investments est fier de s’associer à Monster.com dans ce secteur vertical passionnant et important », a ajouté Pai.

Quess Corp avait acquis les activités de Monster.com en Inde, à Singapour, en Malaisie, aux Philippines, à Hong Kong, au Vietnam, en Thaïlande, en Indonésie, aux Émirats arabes unis et en Arabie saoudite en 2018, en tant qu’investissement stratégique pour renforcer son portefeuille de services RH en établissant de bout en bout des offres dans l’espace de gestion du cycle de vie des employés.

