Monster Crown inspiré de Pokémon est sorti aujourd’hui sur Switch, voici la bande-annonce de lancement

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Aujourd’hui voit le lancement de Monster Crown, un RPG dompteur de monstres qui cherche à donner aux fans de Pokémon une alternative au genre sur Switch.

Si vous avez lu notre critique complète, vous saurez que Monster Crown est un effort décent mais qui, à notre avis, ressemble finalement à « une version plus folle et moins addictive des plus anciens jeux Pokémon ». Pourtant, si vous vous languissez vraiment de ces bons vieux jours Pokémon 8 bits, cela vaut peut-être le coup d’œil.

Pour vous aider à vous convaincre, Soedesco a publié une toute nouvelle bande-annonce de lancement (ci-dessus) qui détaille certaines des choses que vous pouvez vous attendre à trouver dans le jeu – comme l’élevage de plus de 200 monstres de base, la conclusion de pactes avec des monstres pour un abri en échange pour leur protection et en voyage pour rétablir l’équilibre sur l’île de la Couronne. Le titre était en accès anticipé sur Steam pendant un an, devenant lentement mais sûrement le jeu qu’il est aujourd’hui avec plus de 40 mises à jour ajoutées en cours de route.

Jason Walsh, fondateur du développeur du jeu Studio Aurum, a partagé ce qui suit lors de la sortie du jeu :

« En tant qu’enfant qui a grandi en jouant à des jeux d’apprivoisement de monstres, l’idée de créer le mien et de le publier un jour dans le monde était quelque chose que je n’osais pas rêver. Mais grâce à l’amour de nos bailleurs de fonds et au soutien de SOEDESCO, ce rêve est devenu une réalité. Si vous voulez un jeu d’apprivoisement de monstres vraiment riche en contenu, ce jeu est fait pour vous.

Lancé aujourd’hui, Monster Crown est disponible sur le Switch eShop pour 29,99 $ / 26,99 £. Faites-nous savoir si vous prévoyez d’essayer Monster Crown dans les commentaires ci-dessous.