Monster Crown, un jeu inspiré de Pokémon, annonce de nouvelles et passionnantes annonces pour 2022

Les jeux de type Pokémon ont vraiment fait leur chemin au cours des dernières années, et un, en particulier, qui a beaucoup retenu l’attention en octobre dernier était Couronne de monstre – une version eShop que nous avons décrite comme « une version plus folle et moins addictive des plus anciens jeux Pokémon » qui nous a ramenés à l’époque des Pokémon 8 bits.

Si vous vous demandez quelle est la prochaine étape pour le développeur du jeu, Jason Walsh, et Monster Crown en 2022, il semble qu’il y ait des plans pour « plusieurs nouvelles annonces passionnantes », ainsi que des versions du jeu pour PlayStation 4 et Xbox One. Il y aura également des améliorations continues et des mises à jour de contenu importantes.

Voici le message dans son intégralité, ainsi que le tweet :

Chers fans de Monster Crown, Nous ne ralentirons pas de sitôt – en 2022, Monster Crown continuera de s’améliorer et de recevoir des mises à jour de contenu importantes, conçues sur mesure pour plaire aux vétérans de monstres et aux nouveaux dompteurs en fonction des demandes que vous m’avez envoyées sur toutes les plateformes. Merci beaucoup pour tout votre soutien en 2021.

En 2022, j’ai hâte d’amener les joueurs Xbox One et PS4 dans notre monde, ainsi que de partager plusieurs nouvelles annonces passionnantes. Je vous remercie!! Jason Walsh, développeur

Je voulais partager un message… Merci beaucoup à vous tous et merci beaucoup à notre charmant éditeur @SOEDESCO qui s’est avéré être un allié incroyablement favorable dans notre quête de la domination mondiale des monstres. pic.twitter.com/6FhfvXdULv – Couronne de monstre (@crowns_dev) 3 janvier 2022

Avez-vous déjà essayé cette expérience de style Pokémon ? Qu’aimeriez-vous voir d’autre de ce jeu et de ce développeur en 2022 ? Laissez vos pensées ci-dessous.