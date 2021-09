Monster Hunter Orchestra Concert confirmé pour une performance en ligne

Image : Capcom

Le Monster Hunter Orchestra Concert a lieu chaque année au Japon depuis 2009, et il est maintenant confirmé que l’événement de cette année sera à nouveau une performance en ligne. Bien que ce soit décevant pour les concerts au Japon, bien sûr, la bonne nouvelle est que les fans pourront le regarder dans le monde entier.

Interprétée par l’Orchestre philharmonique de Tokyo, la musique se combinera avec des visuels inspirés des jeux ; sans surprise Monster Hunter Rise aura un accent particulier cette année. Il y aura aussi des performances d’invités :

Il est décidé que les voix invitées incluent Hideki Ishigaki (Shakuhachi) et Momoka Enomoto (Biwa) qui ont également participé à l’enregistrement de “Monster Hunter Rise”, ainsi qu’Izumi Kato qui a interprété une merveilleuse voix chantée dans le jeu. De plus, Sho Asano (Tsugaru Shamisen) et Daisuke Miyazaki (Guitare) apparaîtront également, et les invités magnifiques coloreront le monde de Monster Hunter. Ryozo Tsujimoto, le producteur de la série “Monster Hunter”, apparaîtra également en tant qu’invité, rendant le concert de l’orchestre plus intéressant que jamais.