Monster Hunter Rise cross-play et cross-save entre PC et Switch impossible, dit Capcom

Aiguisez votre glaive à insectes et préparez-vous une boisson chaude – on dirait que vous retournez à la mouture dans Monster Hunter Rise. Capcom a annoncé qu’il serait « incapable de mettre en œuvre » les fonctionnalités de sauvegarde croisée et de jeu croisé dans la version PC du jeu lors de son lancement le 12 janvier.

« Nous avons entendu vos demandes de sauvegarde croisée et de jeu croisé pour Monster Hunter Rise et l’extension Sunbreak », a déclaré un tweet du compte officiel de Monster Hunter. «Mais malheureusement, après l’avoir examiné tout au long du processus de développement, nous avons constaté que nous ne pouvions pas le mettre en œuvre cette fois. Comme toujours, nous apprécions vos commentaires et votre soutien continus.

Cela signifie que si, comme beaucoup d’entre nous, vous avez terminé le jeu et espérez importer vos données – et votre superbe chasseur, rempli de ses plus beaux atours – vers la version PC lors de son lancement en janvier, vous êtes sorti de chance. C’est le retour au début du jeu pour vous.

Mauvaise nouvelle également pour tous ceux qui espèrent être portés par leurs amis au cor de chasse sur Nintendo Switch lorsqu’ils se lancent sur PC – pas de jeu croisé ne signifie pas de faire équipe et d’abattre ensemble cet imposant dragon ancien.

Début octobre, nous avons vu Capcom demander aux joueurs ce qui rendrait la prochaine version PC de Rise plus désirable, incitant beaucoup à penser que le développeur préparait une annonce de jeu croisé quelconque. Hélas, celui qu’ils ont obtenu était assez décevant.

Monster Hunter Rise sortira le 12 janvier 2022 sur PC. La prochaine extension Sunbreak sortira à l’été 2022 pour PC et Switch et mettra en vedette Elder Dragon Malzeno comme bête emblématique.