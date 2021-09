Monster Hunter Rise date de sortie sur PC fixée, démo à venir en octobre

Capcom annoncé lors du TGS 2021 aujourd’hui quand nous pouvons nous attendre Monster Hunter Rise pour arriver sur PC.

Et cette date est le 12 janvier. Bien que cela semble loin, ce n’est vraiment pas parce que ce n’est que dans trois mois.

De plus, pour vous retenir jusque-là, Capcom publiera une démo du jeu sur Steam à partir du 13 octobre.

La démo vous offrira de nombreuses options de chasse, y compris le solo hors ligne et le multijoueur en ligne jusqu’à quatre joueurs. Vous pourrez également utiliser 14 types d’armes.

Vous pouvez également vous attendre à une option d’entraînement et à un didacticiel de Wyvern Riding rempli de conseils et d’instructions utiles. Lorsque vous vous sentirez prêt, vous attendront trois quêtes de chasse et monstres différents à expérimenter, chacun offrant des niveaux de défi distincts de Débutant (Grand Izuchi) à Intermédiaire (Mizutsune) et Avancé (Magnamalo).

La version PC proposera des optimisations personnalisables, vous permettant de profiter du jeu en résolution 4K et avec une prise en charge ultralarge du format 21:9, tout en offrant des fréquences d’images non plafonnées et des textures haute résolution.

Lorsque la version complète du jeu sortira sur PC, elle inclura tous les principaux contenus post-lancement disponibles sur la version Nintendo Switch jusqu’à fin novembre 2021.

Après la sortie, les joueurs des deux versions de la plate-forme peuvent s’attendre à Monster Hunter Rise: Sunbreak, l’extension assez importante à venir dans le jeu à l’été 2022. Vous pouvez vous attendre à un nouveau scénario et à une nouvelle base d’opérations, ainsi qu’à de nouveaux lieux, monstres, fonctionnalités de jeu, rang de quête maître, etc.

Évidemment, vous devrez posséder le jeu de base pour y jouer, et vous devrez avoir terminé la quête Hub 7 étoiles appelée Serpent Goddess of Thunder. Tous les progrès du jeu de base seront transférés vers l’extension lorsqu’ils sont joués sur le même système.

Aujourd’hui également, l’identité du nouveau monstre présenté dans la première bande-annonce de Sunbreak a été confirmée comme étant Malzeno, zn dragon aîné qui sert de monstre phare de l’extension. Rejoindre également l’extension à venir est Shogun Céanataure, un monstre ressemblant à un crabe de retour qui est apparu pour la première fois dans Monster Hunter 2.

Sorti sur Switch le 26 mars, Monster Hunter Rise s’est avéré plutôt populaire auprès du public Switch, et nous n’en attendons pas moins sur PC compte tenu de la réception des joueurs et des critiques.