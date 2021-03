Monster Hunter Rise maintenant disponible sur Nintendo Switch ⋆ .

]]>]]>

Fans du primé Chasseur de monstre la série peut maintenant profiter Monster Hunter Rise sur la Nintendo Switch. Ce dernier épisode de la franchise d’action RPG emmènera les joueurs dans le village de Kamura dans une toute nouvelle aventure, une aventure qui peut être appréciée avec jusqu’à 3 autres joueurs en coopération locale ou en ligne. La nouvelle bande-annonce montre plus à quoi s’attendre dans ce nouveau titre de la série à succès.

Dans Monster Hunter Rise, le village de Kamura est menacé par la calamité qui approche rapidement appelée le Rampage et il appartient aux joueurs de travailler avec les villageois pour préparer les défenses et protéger l’endroit des vagues de monstres attaquants, y compris des monstres Apex. Cependant, lorsqu’il n’est pas dans la nouvelle série de quêtes Rampage, il est également possible d’explorer cinq immenses lieux à explorer, notamment les ruines du sanctuaire, la forêt inondée et les plaines de sable.

Pour vaincre le Rampage, les joueurs devront utiliser les nouveaux compagnons de chasse Palamute et le mécanicien de grappin Wirebug. Les nouveaux compagnons de Canyne Palamute rejoignent le favori de la série « Felyne » Palicoes et aideront les joueurs en chasse en utilisant leurs excellentes capacités offensives en plus d’être une monture utile. Le système de grappin Wirebug permet aux joueurs de s’attaquer dans n’importe quelle direction et peut être associé aux 14 types d’armes différents pour créer des attaques Silkbind uniques. Endommager un monstre avec ce type d’attaque le rend vulnérable à une nouvelle technique d’équitation Wyvern qui permet un contrôle temporaire sur le monstre.

Avec la nouvelle fonctionnalité multijoueur, les joueurs pourront accomplir des quêtes les uns avec les autres et s’aimer les uns les autres pour augmenter les chances de se retrouver. Il existe également une échelle de difficulté dynamique pour le multijoueur qui s’ajuste automatiquement lorsque de nouveaux joueurs entrent et sortent d’une quête de hub.

Monster Hunter Rise est maintenant disponible sur Nintendo Switch.

