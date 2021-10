Monster Hunter Rise n’aura pas de jeu croisé, ni de sauvegarde croisée sur PC

Capture d’écran : Capcom

Monster Hunter Rise n’inclura pas d’option pour transférer les sauvegardes de Switch ou jouer avec des gens sur d’autres plateformes lorsqu’il arrivera sur PC au début de l’année prochaine, a confirmé aujourd’hui le compte Twitter officiel de la série.

« Nous avons entendu vos demandes de sauvegarde croisée et de jeu croisé pour [Monster Hunter Rise and the upcoming Sunbreak expansion] », indique l’annonce, » mais malheureusement, après l’avoir examiné tout au long du processus de développement, nous avons constaté que nous ne pouvions pas le mettre en œuvre cette fois. Comme toujours, nous apprécions vos commentaires et votre soutien continus.

Monster Hunter Rise a été lancé pour la première fois sur Switch en mars dernier, offrant une expérience de chasse aux monstres plus traditionnelle par rapport au Monster Hunter World largement acclamé de 2018. Son introduction de compagnons canins à chevaucher et d’options de mouvement plus fluides a fait du jeu un succès immédiat auprès des fans de longue date, mais les nouveaux arrivants ont eu du mal à s’adapter à ses commandes alambiquées et à son manque de direction dans le jeu.

Comme les précédents épisodes de Monster Hunter, Rise est vraiment un jeu sur la progression constante. Chaque chasse est au service de la collecte de ressources pour des armes et des armures qui sont, à leur tour, utilisées pour vaincre des proies plus grosses afin de fabriquer des équipements encore meilleurs.

En tant que tels, des joueurs dévoués sur Switch ont passé les six derniers mois à développer des chasseurs de badass et à étendre leurs armureries. Le fait qu’ils ne soient pas en mesure de reporter ces progrès sur la version PC – qui promet d’être une expérience beaucoup plus belle et techniquement impressionnante que sur le matériel relativement sous-alimenté de Nintendo – est une énorme déception.

Il convient de souligner que Monster Hunter: World n’incluait pas non plus le transfert de sauvegarde multiplateforme ou le jeu croisé, donc à tout le moins, Capcom est toujours décevant.

Monster Hunter Rise arrive sur PC le 12 janvier 2022 avec la prise en charge des résolutions 4K et ultra-larges ainsi que des fréquences d’images non plafonnées et des textures haute résolution. Sunbreak, la première extension majeure du jeu, devrait sortir simultanément sur Switch et PC l’été prochain. Ne vous attendez pas à basculer entre les plates-formes dans un avenir prévisible.