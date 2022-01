Monster Hunter Rise PC Review impressions: On dirait que je ne retournerai pas à Switch for Sunbreak

Monster Hunter Rise est l’un des meilleurs jeux de la série. Nous le savions depuis le lancement du titre sur Nintendo Switch en 2021. Il manque peut-être une partie de la profondeur et de l’étendue de Monster Hunter World, mais ce suivi plus stylisé et plus facile à comprendre du jeu qui a divisé ces jeux dans le mainstream est toujours une évolution fantastique pour la série, et vaut aussi absolument votre temps sur PC.

Pour ce que ça vaut, j’ai déjà passé plus de 100 heures dans Monster Hunter Rise sur Nintendo Switch. Jouant avec une manette Pro (naturellement) et souvent connectée à mon téléviseur, la version Switch du jeu était bonne… mais la version PC est géniale.

La version PC du jeu résout toutes les démangeaisons de la version Switch – combat fluide et réactif; une boucle de jeu convaincante ; quelques décors vraiment bien réalisés ; une merveilleuse liste de monstres – mais fait tout avec beaucoup plus de compétences techniques, il est très difficile de revenir à la version Switch (où mon Hunter entièrement équipé vit avec tous leurs jolis trophées).

Les améliorations les plus notables sont, bien sûr, dans les visualisations. Si vous avez une machine capable d’exécuter le jeu avec les options graphiques au maximum et avec une fréquence d’images supérieure à 60FPS, c’est jour et nuit à quel point l’expérience est meilleure que de le faire en 30FPS à 756p amarré /540p non ancré.

Prenez le premier grand combat historique que vous faites dans le jeu (un combat que vous pouvez jouer dans la démo Monster Hunter Rise PC) qui vous voit vous affronter avec l’agressif et incessant Magnamalo. Le « monstre de couverture » ​​de Rise illustre pourquoi le jeu est si bon ; cela montre à quel point la suite d’animation de Capcom est robuste dans le jeu et vous oblige à réfléchir sur vos pieds et à répondre à une multitude d’invites à la fois de l’environnement et de votre carrière afin de sortir vainqueur.

Voir Magnamalo se tordre, se tordre et sauter, sans être inhibé par les limites de framerate et projetant des ombres dynamiques alors qu’il charge dans l’arène… c’est tellement plus imposant et impressionnant que sur Switch.

La direction artistique douce et inspirée de l’anime que prend Rise a beaucoup travaillé pour la version Switch du jeu; adoucir les bords et faire fonctionner les shaders en basse résolution était une décision intelligente pour les ingénieurs derrière le moteur RE. Mais sur PC, ce style artistique déjà magnifique bourdonne encore plus fort. Lorsque la lumière frappe juste et que vous voyez l’ombre d’un monstre projetée sur le sol alors que des rayons de lumière illuminent son visage énervé alors qu’il se dirige vers vous, il est difficile de ne pas simplement regarder tout ce foutu truc et risquer de vous faire couper le visage une rafale de griffes et de dents.

Le côté pratique de ça ? Tu es meilleur au jeu. Bien sûr, vous êtes! Vous pouvez voir ce qui se passe plus clairement. Vous pouvez mieux lire le langage corporel d’un monstre avant qu’il ne vous glisse sur le côté. Vous pouvez plus facilement réagir à un fouet de queue et plonger à l’écart avec votre santé et votre dignité (presque) intactes.

Monster Hunter a longtemps échangé sur ces petits moments de finesse et de savoir-faire de super-héros pour vous faire sentir comme un dur à cuire et avoir l’opportunité de mieux réaliser votre potentiel car votre Switch ne ralentit pas ou votre JoyCon ne l’est pas. manger votre contribution rend l’expérience encore meilleure. Trancher la queue d’un Rathalos en quelques coups nets alors que la fumée du magma sous les pieds obscurcit sa vision et que vos amis l’ont bombardé de guinfire d’un point de vue que vous pouvez clairement distinguer au loin ? Je ne savais pas que tout cela me manquait tellement après avoir quitté la version Switch du jeu.

Je n’ai pas encore réussi à effacer les missions de haut rang dans le Hub, donc je ne veux pas en faire une critique correcte et notée pour la version PC du jeu. Mais je dirai ceci : je pense que je vais devoir jouer à l’extension Sunbreak sur PC lors de son lancement. Aussi agréable que ce soit d’avoir le jeu dans ma poche sur Switch, je ne peux tout simplement pas faire face à la version 4K/60FPS+ du jeu maintenant que j’ai aiguisé mon appétit pour le jeu rendu dans cette qualité.

C’est dommage; Je suis tombé amoureux de Monster Hunter Rise sur Switch. Mais aucune prise en charge native du chat vocal, des performances plus médiocres et (je déteste le dire) aucune réalisation ne font que l’idée de faire une toute nouvelle extension sur du matériel de qualité inférieure est une perspective peu attrayante.

Monster Hunter Rise arrive sur PC le 12 janvier 2022, alors affûtez cette hache d’interrupteur, buvez cette boisson énergisante et préparez-vous à affronter une tempête.