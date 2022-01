Monster Hunter Rise PC vs Nintendo Switch : découvrez une comparaison côte à côte ici

Capcomle dernier titre de Monster Hunter – le brillant Monster Hunter Rise – est enfin là sur PC. Nous avons déjà noté que le jeu (à peu près à tous égards) est meilleur sur PC que sur Nintendo Switch. Mais nous savons que vous êtes un groupe exigeant et que notre parole ne vaut rien si vous n’avez pas la possibilité de voir les preuves par vous-même. Dorrani et moi avons donc préparé une vidéo pour vous, montrant de toutes les manières que la dernière entrée de la série vétéran surpasse la version originale de Switch de 2021.

Vous pouvez voir dans la vidéo ci-dessus qu’il y a des facteurs immédiatement notables qui rendent ce jeu meilleur sur PC ; pour commencer, la version Switch est plafonnée à 30FPS. Le résultat pratique de cela, face à un joli plafond illimité (!) Sur PC, est un jeu beaucoup plus fluide. Celui qui répond très bien à vos entrées frénétiques. Un qui se sent beaucoup plus juste lorsque vous êtes sur le point de vous faire corser par un Apex Azuros.

Je ne peux pas parler pour Dorrani dans la vidéo ci-dessus, mais sur ma plate-forme PC, j’ai également joué au jeu en 4K – quelque chose que toute itération du matériel Switch est incapable de faire, même si elle le voulait. Cela a conduit à des moments incroyables. Notamment, hier soir, je me suis évanoui pour la première fois de ma course à travers cette version du jeu aux mains d’un Bishaten. J’étais tellement occupé à lorgner sa fourrure opalescente, rendue dans des détails si doux et veloutés que j’étais attirée par elle comme un gros papillon de nuit muet par une flamme rugissante et en colère.

Quelques secondes plus tard, BOUM. Écrasé au sol par un missile de fruits habilement lancé. L’heure du panier.

Que vous vous jetiez sur un Wirebug, que vous plongeiez à l’écart d’une boule de feu Rathalos très puissante ou que vous vous baladiez simplement dans le village de Kamura en vous imprégnant de cette ambiance bucolique, Monster Hunter Rise se sent mieux quand il a toutes les cloches et les sifflets tournés jusqu’à 11.

Comme le souligne Dorrani, vous ne pouvez pas simplement sortir votre PC avec vous et faire des quêtes de rassemblement sur les toilettes dans cette version (boo), mais je vais faire le compromis entre la qualité et la portabilité pour ce jeu, en particulier.

Monster Hunter Rise sortira sur PC le 12 janvier 2022 et a été mis à jour avec des ensembles d’armures et des armes liés à Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin, Okami, Street Fighter, Mega Man 11, Ghosts ‘n Goblins Resurrection et le non-Capcom Sonic le hérisson.