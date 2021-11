Monster Hunter Rise réduit à 25 $ dans la vente Walmart Black Friday

La série Monster Hunter de Capcom a gagné en popularité au cours des deux dernières années, et si vous cherchez à affronter de gigantesques dragons sur votre console Switch, alors Monster Hunter Rise est le jeu parfait pour vous lancer. Arrivé sur Switch après que Monster Hunter World de 2018 a pris d’assaut le monde, Monster Hunter Rise s’appuie sur les idées de son prédécesseur pour créer une nouvelle tranche d’exploration intrépide audacieuse et confiante.

Construit à partir de zéro pour Switch, Monster Hunter Rise conserve la boucle de gameplay de base de la série tout en introduisant quelques nouvelles idées, créant une expérience qui convient uniquement à la console hybride de Nintendo. Chez Walmart, vous pouvez récupérer le jeu pour seulement 25 $, une remise énorme sur un jeu qui n’est sorti qu’en mars de cette année.

« Aller au coude à coude avec ces bêtes intimidantes est le cœur indéniable de l’expérience Monster Hunter, et Rise ressemble toujours à un jeu distinctement Monster Hunter, même s’il s’agit plus d’un titre d’action à part entière que toute autre entrée de la série « , a écrit le critique Richard Wakeling dans sa critique de Monster Hunter Rise.

Pour plus d’offres Nintendo, vous pouvez consulter les premières offres spéciales du Black Friday sur une gamme de jeux propriétaires, notamment The Legend of Zelda: Breath of the Wild et New Super Mario Bros. Deluxe, Super Mario Odyssey et New Pokemon Snap. en tant qu’offre groupée spéciale sur une console Nintendo Switch et plusieurs extras.

GameSpot peut percevoir une commission sur les offres de vente au détail.