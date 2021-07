Monster Hunter Rise Version 3.2.0 est maintenant disponible, voici les notes de mise à jour complètes

Téléchargez-le aujourd’hui

Vous devez le donner à Capcom, il a montré un soutien exceptionnel pour Monster Hunter Rise depuis l’arrivée du jeu sur la Nintendo Switch plus tôt cette année, et le développeur a été récompensé pour ses efforts – ayant maintenant déplacé plus de sept millions d’exemplaires dans le monde.

Suite à l’annonce d’une nouvelle collaboration de contenu sur le thème d’Okami (arrivant le 30 juillet), Capcom a maintenant mis à jour le jeu vers la version 3.2.0. Il comprend de nouvelles quêtes d’événement, un nouveau DLC (disponible sur l’eShop) et une prise en charge linguistique supplémentaire. Il existe également diverses corrections de bogues – liées au joueur, au monstre et plus encore.

Voici le récapitulatif complet, gracieuseté du site Web Monster Hunter Rise de Capcom:

Monster Hunter Rise – Patch : Ver.3.2.0 (Sortie le 29 juillet 2021)

Important

Pour utiliser le contenu téléchargeable et jouer en ligne, vous devez mettre à jour Monster Hunter Rise vers la dernière version. – Vous pouvez vérifier sur quelle version vous êtes en bas à droite de l’écran titre. – Le jeu en ligne nécessite un abonnement Nintendo Switch Online. Si vous n’avez pas accès à Internet, vous pouvez jouer en multijoueur local, à condition que chaque joueur utilise la même version du logiciel. – Veuillez visiter la page d’assistance Nintendo pour plus d’informations.

Principaux ajouts/changements

De nouvelles quêtes d’événement seront disponibles chaque semaine. De nouveaux DLC peuvent être achetés sur le Nintendo eShop. Prise en charge de la langue arabe ajoutée.

Corrections de bugs / Divers

Base/Installation Correction d’un bug provoquant parfois le démarrage de quêtes alors que les joueurs avaient encore leur boîte d’objets ouverte. Correction d’un bug permettant parfois aux joueurs de placer le même bijou deux fois lors du changement de l’intérieur de leur pièce. Correction d’un bug provoquant parfois la modification d’une seule couleur d’armure en couches lors de l’édition de toutes les couleurs à la fois via l’option Pigment d’armure en couches au Buddy Smithy. Correction d’un bug causant parfois des divergences entre l’aperçu et le copain que le joueur a avec lui lors du changement de couleur de l’armure superposée du copain. Correction d’un bug à cause duquel le contenu du dialogue d’Ikari était incorrect lorsqu’il lui parlait dans un ordre spécifique au port du village. Correction d’un bug qui empêchait les commandes de fonctionner si le joueur appuyait rapidement sur le bouton A lors de la commande d’un Motley Mix à la cantine. Monstres Correction d’un bug à cause duquel le souffle de Goss Harag semblait étrange et avait une détection de coup incorrecte si le joueur interrompait et reprenait le jeu pendant l’attaque respiratoire. Correction d’un bug faisant apparaître certains monstres de tailles non intentionnelles comme des envahisseurs dans certaines informations de quête.

Monstres affectés : Aknosom, Bishaten, Rajang, Teostra, Apex Mizutsune, Apex Rathalos, Apex Zinogre. Correction d’un bug empêchant les monstres repoussés par des attaques d’armes alors qu’ils sont coincés dans un piège lors d’une quête Rampage d’être pris en compte dans la sous-affectation “Repousser à l’aide d’une arme”. Correction d’un bug qui obligeait parfois Apex Mizutsune à continuer à utiliser son attaque respiratoire même lorsqu’il était à terre. Correction d’un bug qui faisait que la poussière de Teostra restait à l’écran s’il était tué lors de sa création. Correction d’un bug empêchant parfois les monstres de bouger si le joueur utilise un Wailnard pour les attirer dans des circonstances spécifiques. Correction d’un bug qui empêchait parfois certains dégâts d’être infligés à un moment précis, en frappant Crimson Glow Valstrax avec certaines attaques (comme la hache de la lame de charge : décharge d’élément amplifié) pendant qu’elle absorbe de l’énergie. Joueur Correction d’un bug provoquant parfois la disparition de toutes les informations à l’écran si le joueur entre dans une tente après avoir été touché par une attaque restrictive. Correction d’un bug qui faisait que le personnage du joueur répondait vocalement à une demande d’aide s’il se trouvait dans une tente alors qu’un autre joueur arrivait. Correction d’un bug provoquant l’activation d’une mélodie par le cor de chasse lorsque le joueur démarre un trio magnifique dans des circonstances spécifiques. Correction d’un bug provoquant la suppression du paramètre cible sur un monstre si le joueur définissait les paramètres du menu radial sur le type 2, puis effectuait certaines actions après avoir ouvert le menu radial personnalisé. Correction d’un bug provoquant parfois un déplacement rapide du joueur vers la zone supérieure au lieu de la zone inférieure pendant la quête “The Allmother”. Si le joueur est touché juste au moment où il livre un objet de transport, un message indiquant que l’objet est cassé apparaîtra même après l’avoir livré. Cela a été corrigé. Correction du jeu de sorte que si le joueur modifie le chargement du menu dans les paramètres du menu radial, le nouveau chargement est correctement maintenu après avoir quitté le jeu. Correction d’un emplacement dans la zone 1 des cavernes de lave par lequel le joueur ne pourrait pas sauter s’il chevauchait un Canyne. Correction d’un bug empêchant l’activation de “Ammo Up” si le joueur activait cette compétence en utilisant une décoration sur son arme, puis changeait d’arme ou revenait à ses armes d’origine. Correction d’un bug qui faisait que les attaques Buddy ignoraient la compétence Flinch Free. Correction d’un bug provoquant l’apparition d’une ligne lumineuse sous le menton du personnage du joueur si Makeup/Paint 30 est réglé sur lumineux. Correction d’un bug empêchant les monstres collectés d’être comptabilisés dans les sous-quêtes facultatives lors des quêtes “Serpent Goddess of Thunder” et “The Allmother”. Correction d’un bug qui faisait parfois plier le modèle de personnage du joueur à la taille si le joueur utilisait un kunai après avoir été annulé du feu d’une wyverne en subissant des dégâts. Correction d’un bug empêchant le joueur d’utiliser l’épée de la lame de charge : Morph Slash après avoir esquivé en mode épée. Correction d’un bug à cause duquel l’Épée : Coup de retour de la lame de charge était exécutée à la place de l’Épée : Barre oblique si elle était exécutée juste après une esquive en mode épée sans toucher le stick gauche. Correction d’un bug empêchant la compensation de compétence d’artillerie du lanceur d’armes d’être appliquée aux pièces d’élément de feu lors de l’utilisation de bombardement, de bombardement chargé ou de bombardement puissant. Correction d’un bug provoquant des erreurs de connexion et des plantages si le joueur a plus de 15 icônes d’état au total. Correction d’un bug provoquant une correction d’angle sévère lorsque vous appuyez sur X + A après la performance Counter Peak de la lame de charge. Correction d’un bug provoquant l’annulation de l’invincibilité en raison d’un arrêt lors de l’utilisation du Demon Flight des lames doubles. Divers Correction d’un bug empêchant les bonus de défense de s’afficher correctement sur l’écran de confirmation d’équipement de l’arène. Correction des animations de changement de luminosité pour que certains effets soient un peu plus fluides. Correction d’un bug qui faisait que l’ancien nom d’un copain s’affichait pendant une quête si le nom du copain était modifié pendant le jeu en ligne. Correction d’un bug empêchant parfois les monstres de répondre correctement lorsqu’ils sont lancés vers un évent dans les cavernes de lave sous un angle spécifique. Correction d’un bug provoquant parfois l’apparition d’informations de quête incorrectes si le joueur bascule rapidement entre « Prêt » et « Quitter le mode veille » pendant le jeu en ligne. Correction d’un bug qui empêchait parfois une icône Lucky Life de disparaître après l’avoir récupérée, en raison de la latence de connexion. Correction de divers bugs de texte. D’autres corrections de bugs divers ont été apportées.

Avez-vous déjà téléchargé cette mise à jour ? Remarquez autre chose? Laissez un commentaire ci-dessous.

[source monsterhunter.com, via twitter.com]

