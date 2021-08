Monster Hunter Rise Version 3.3.1 est maintenant en ligne, voici les notes de mise à jour complètes

Téléchargez-le aujourd’hui

par Liam Doolan il y a 17 minutes

Capcom a déployé la version 3.3.1 de Monster Hunter Rise. Comme révélé hier, il comprend une autre collaboration. Cette fois, c’est Monster Hunter x Street Fighter – permettant aux joueurs de devenir Akuma, le célèbre méchant de combat. Ce contenu sera débloqué le 27 août, mais le reste de cette mise à jour est désormais en ligne.

Comme d’habitude, il y a des ajouts et des changements ainsi que de nombreuses corrections de bugs. Vous pouvez tout voir ci-dessous, avec l’aimable autorisation du blog Monster Hunter Rise de Capcom :

Important

Pour utiliser le contenu téléchargeable et jouer en ligne, vous devez mettre à jour Monster Hunter Rise vers la dernière version. – Vous pouvez vérifier sur quelle version vous vous trouvez en bas à droite de l’écran titre. – Le jeu en ligne nécessite un abonnement Nintendo Switch Online. Si vous n’avez pas accès à Internet, vous pouvez jouer en multijoueur local, à condition que chaque joueur utilise la même version du logiciel. – Veuillez visiter la page d’assistance Nintendo pour plus d’informations.

Disponible le 26 août 2021

Principaux ajouts/changements

De nouvelles quêtes d’événement seront disponibles chaque semaine. De nouveaux DLC peuvent être achetés sur le Nintendo eShop.

Corrections de bugs / Divers

Base/Installation Correction d’un bug provoquant parfois l’apparition des évents pouvant être activés lors de la quête “Arène 06” à des endroits aléatoires plutôt qu’à des endroits fixes. Monstres Correction d’un bug provoquant l’affichage de la boue d’Almudron sous un angle par rapport au sol. Correction d’un bug empêchant parfois le joueur de pouvoir lancer Somnacanth ou Bishaten dans un mur après Wyvern Riding s’ils sont de taille minimale. Correction d’un bug provoquant l’empoisonnement du joueur s’il était touché par les ailes de Bishaten lors de son attaque bondissante s’il tenait un Parafruit avec sa queue. Modification de la taille des monstres pour certaines quêtes.

Monstres affectés : Aknosom, Bishaten, Rajang, Teostra, Apex Mizutsune, Apex Rathalos, Apex Zinogre, Crimson Glow Valstrax Player Correction d’un bug provoquant une erreur si la connexion est perdue ou si le joueur part en quête lorsqu’un copain effectue un combo ou action de soutien. Correction d’un bug empêchant le curseur d’accélérer lors de l’augmentation des valeurs pour la taille ou la position de certaines parties du corps lors de la modification des paramètres avancés sur l’écran d’édition de personnage. Correction d’un bug qui faisait que la coiffure “Twin Ponytails” passait à travers le casque Lagombi et le casque Rathalos. Correction d’un bug causant parfois l’apparence des poignets du joueur contre nature lors de l’équipement des manches florales. Correction d’un bug provoquant parfois le gel temporaire du Palamute du joueur lors de l’exécution d’un combo synchronisé avec les attaques du joueur s’il est équipé du Grand Shuriken. Correction d’un bug qui faisait parfois exploser les grosses bombes baril immédiatement après avoir été placées. Correction d’un bug dans la quantité de jauge d’esprit consommée lors de la combinaison de l’entaille spirituelle de l’épée longue à une attaque à la lame spirituelle (Spirit Blade III ou dividing slash). Correction d’un bug qui faisait que le jeu attendait l’entrée après avoir appuyé sur le bouton pour effectuer le Iai Spirit Slash de l’épée longue. Réduction de la fréquence des attaques de suivi de l’épée longue Iai Spirit Slash frappant le torse de Magnamalo malgré le fait que le joueur attaque ses pattes avant. Correction d’un bug qui faisait diminuer les dégâts des autres attaques après avoir réussi un certain nombre de coups consécutifs avec Heavenly Blade Dance des deux lames. Correction d’un bug empêchant l’affichage du 5e effet de mélodie dans le journal lors de l’activation simultanée de 5 effets de mélodie du cor de chasse. Correction d’un bug qui faisait que le bombardement du lanceur touchait des zones en dehors de la direction dans laquelle le joueur faisait face s’il effectuait l’action en se déplaçant. Correction d’un bug empêchant l’enregistrement de l’entrée directionnelle lors de l’utilisation du séparateur au sol du lanceur après un certain nombre d’actions. Correction d’un bug à cause duquel les cris automatiques n’apparaissaient que pour un seul joueur lorsqu’il touchait plusieurs joueurs à la fois avec des munitions de soutien (Demon Ammo/Armor Ammo/Recover Ammo). esquivant avec l’arc. Divers Correction d’un bug à cause duquel les images de la déesse du soleil collectées restent à l’écran si un autre joueur les récupère pendant l’écran de chargement lorsque vous rejoignez le “Soleil levant !?” quête d’événement alors qu’elle est déjà en cours. Correction de divers bugs de texte. D’autres corrections de bugs divers ont été apportées.

Avez-vous déjà téléchargé cette mise à jour ? Remarquez autre chose? Laissez un commentaire ci-dessous.

