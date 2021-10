Monster Hunter Rise Version 3.4.1 est maintenant en ligne, voici les notes de mise à jour complètes

Téléchargez-le aujourd’hui

Parallèlement à toutes les annonces du Tokyo Game Show, Capcom a maintenant déployé Monster Hunter Rise Version 3.4.1.

Comme d’habitude, il y a des ajouts et des changements ainsi que de nombreuses corrections de bugs. Vous pouvez tout voir ci-dessous, avec l’aimable autorisation du blog Monster Hunter Rise de Capcom :

Correctif : Ver.3.4.1

Pour utiliser le contenu téléchargeable et jouer en ligne, vous devez mettre à jour Monster Hunter Rise vers la dernière version. – Vous pouvez vérifier sur quelle version vous vous trouvez en bas à droite de l’écran titre. – Le jeu en ligne nécessite un abonnement Nintendo Switch Online. Si vous n’avez pas accès à Internet, vous pouvez jouer en multijoueur local, à condition que chaque joueur utilise la même version du logiciel. – Veuillez visiter la page d’assistance Nintendo pour plus d’informations.

Disponible le 30 septembre 2021

Principaux ajouts/changements

De nouvelles quêtes d’événement seront disponibles chaque semaine.

Corrections de bugs / Divers

Monstres Correction d’un bug provoquant parfois un comportement anormal d’Apex Diablos lorsqu’il attaque en balançant ses cornes plusieurs fois de suite. Correction d’un bug faisant entrer les monstres dans un état « leurré » lorsque le joueur utilise un Wailnard sur eux pendant qu’ils dorment. Correction d’un bug empêchant les anneaux de tonnerre de Narwa de disparaître si sa santé descend en dessous d’un certain point pendant que les anneaux sont générés. Correction d’un bug qui faisait que Teostra était abattu sans passer par une animation de chute si le joueur utilisait une bombe flash pendant que Teostra crachait du feu dans les airs. Correction d’un bug provoquant parfois l’orientation de certains monstres dans la direction opposée lorsqu’ils essayaient de se tourner vers le joueur. Joueur Correction d’un bug provoquant une divergence entre le type d’arme équipé du joueur et ses informations d’équipement, si le joueur change de type d’arme juste avant que le temps de retour ne s’écoule après avoir terminé une quête. Correction d’un bug provoquant l’annulation de l’animation de course fatiguée si le joueur utilise ou rassemble un objet pendant cette animation. Correction d’un bug faisant glisser le joueur après l’atterrissage, s’il annulait le mode Démon des lames doubles dans les airs, ou s’il atterrissait sur une pente après avoir chargé le marteau dans les airs. Correction d’un bug provoquant le plantage du jeu si le joueur rejoignait une quête Rampage en cours avec un timing spécifique. Correction d’un bug en multijoueur provoquant parfois le raccourcissement de l’état montable d’un monstre en fonction du type d’attaque avec laquelle il a été touché juste avant d’entrer dans cet état. Correction d’un bug qui faisait que certaines coiffures s’écrasaient sur le visage du joueur lorsqu’il se déplaçait. Correction d’un bug qui faisait que la coiffure “Bob avec bandeau” passait à travers certains types de couvre-chef. Correction d’un bug à cause duquel des effets sonores de poinçonnage étaient joués lors de l’atterrissage avec le lien perçant des lames doubles tout en portant l’armure en couches “Akuma”. Correction d’un bug provoquant une différence dans l’expression faciale du personnage du joueur lors de l’utilisation du geste “Shadow Box”, selon qu’il se trouve dans le village ou dans la zone d’entraînement/en quête. Correction d’un bug empêchant le joueur de lancer un deuxième kunai en douceur lors de l’utilisation du menu radial pour lancer un kunai. Correction d’un bug qui faisait que la puissance accrue du Rage Slash de la grande épée se répercutait sur d’autres attaques si le joueur était endommagé lors de l’exécution de l’action. Correction d’un bug provoquant un timing de transition incorrect lors de la combinaison de la barre oblique droite des deux lames en mode démon sauvage ou de la barre oblique montante en mode démon dans le coffre-fort enveloppé. Correction d’un bug lors de la tentative de sortie du mode démon après avoir exécuté le coffre-fort enveloppé des lames doubles en mode démon. Pour le Twin Vine de la lance, le Piercing Bind des deux lames et le Earthshaker de la corne, un bug a été corrigé, faisant disparaître indéfiniment la soie de ces attaques Silkbind de l’écran si le joueur et la soie sortent temporairement de la caméra pendant l’exécution du mouvement. Correction d’un bug provoquant l’annulation de l’animation d’attaque du cratère d’impact du marteau si le joueur tombait d’un rebord juste après avoir atterri au sol. Correction d’un bug provoquant la fin du Zero Sum Discharge Finisher de la hache de commutation avant que tous les coups ne soient enregistrés si l’attaque coïncide avec un arrêt de coup (au moment où le personnage du joueur se fige brièvement lorsqu’il touche un coup). Correction d’un bug provoquant l’annulation de la décharge d’élément Midair Amped (ou Super) de la lame de charge après avoir exécuté le Ax Hopper, si le joueur tombe d’un rebord juste après avoir atterri au sol. Correction d’une erreur dans le laps de temps pendant lequel le joueur peut passer de l’esquive avant de la lame de charge (en mode épée) à la charge. Si le joueur lance un Kinsect vers un monstre qui s’éloigne du joueur, le Kinsect s’arrêtera à la position du monstre au moment où le Kinsect a été lancé. Cela a été corrigé. Divers Correction d’un bug provoquant parfois la lecture de la voix d’un autre joueur lors de l’envoi d’un cri automatique à tous les membres du lobby en multijoueur. Correction de divers bugs de texte. D’autres corrections de bugs divers ont été apportées.

