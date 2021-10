Monster Hunter Rise Version 3.5.0 est maintenant en ligne, voici les notes de mise à jour complètes

Ghost ‘n Goblins, de nouvelles coupes de cheveux et plus encore !

par Liam Doolan il y a 19 minutes

Capcom pourrait ne pas être en mesure d’ajouter une progression de jeu croisé et de sauvegarde croisée à Monster Hunter Rise, mais du côté positif, il a ajouté plus de styles de coupe de cheveux dans la dernière mise à jour.

Pour y accéder, vous devrez vous rendre sur l’eShop et le télécharger. Vous pouvez ensuite y accéder via la messagerie dans le jeu. En dehors de cela, la version 3.5.0 ajoute de nouveaux événements et corrige de nombreux bugs. UNE Fantômes et gobelins L’événement de collaboration sera également déverrouillé le 29 octobre et un nouveau DLC vocal a également été ajouté.

Grâce à vos commentaires, nous avons ajouté trois nouvelles coiffures à #MHRise en Ver. 3.5 ! Disponible dès maintenant en DLC gratuit sur le Nintendo eShop ➡ Senri the Mailman. pic.twitter.com/7yBP2upY7b – Monster Hunter (@monsterhunter) 28 octobre 2021

Vous pouvez tout voir ci-dessous, avec l’aimable autorisation du blog Monster Hunter Rise de Capcom :

Correctif : Ver.3.5.0

Pour utiliser le contenu téléchargeable et jouer en ligne, vous devez mettre à jour Monster Hunter Rise vers la dernière version. – Vous pouvez vérifier sur quelle version vous êtes en bas à droite de l’écran titre. – Le jeu en ligne nécessite un abonnement Nintendo Switch Online. Si vous n’avez pas accès à Internet, vous pouvez jouer en multijoueur local, à condition que chaque joueur utilise la même version du logiciel. – Veuillez visiter la page d’assistance Nintendo pour plus d’informations.

Disponible – 28 octobre 2021

Principaux ajouts/changements

De nouvelles quêtes d’événement seront disponibles chaque semaine. De nouveaux DLC peuvent être achetés sur le Nintendo eShop.

Corrections de bugs / Divers

Base/Installation Correction d’un bug provoquant parfois le blocage du jeu lors de l’utilisation de la fonction « Se déplacer dans le village » de la zone d’entraînement. Monstres Correction d’un bug provoquant des effets incorrects pour le puissant rugissement d’Apex Diablos. Correction d’un bug provoquant parfois des dégâts de poison doubles pour les monstres. Joueur Correction d’un bug causant parfois des problèmes avec l’affichage de certaines armures et vêtements pendant les cinématiques. Correction d’un bug provoquant la chute des mauvais objets lors de la capture d’un grand thon gastronome. Correction d’un bug qui faisait que la viande crue placée par un joueur disparaissait instantanément lorsqu’un autre joueur rejoignait la quête pendant qu’elle était en cours. Correction d’un bug qui faisait que le personnage du joueur effectuait un Backstep au lieu d’un Roundslash lorsqu’il repoussait le bâton et appuyait sur les boutons X et A après avoir exécuté le Falling Bash de l’épée et du bouclier. Correction d’un bug empêchant le joueur d’utiliser le coffre-fort enveloppé des lames doubles dans la direction souhaitée s’il était effectué à la fin du mouvement de démarrage pour le mode démon sauvage. Correction d’un bug provoquant des effets sonores incorrects pour les Trapbugs et certaines attaques à la lance lors de l’utilisation de l’armure en couches « Akuma ». Correction d’un bug qui empêchait parfois le joueur d’utiliser la rafale aérienne du lanceur en sautant d’un rebord après avoir esquivé. Correction d’un bug empêchant l’apparence des canons Rampage de changer si le joueur change de type de bombardement et réussit une attaque de canon Wyrmstake pendant le multijoueur. Correction d’un bug empêchant le joueur de changer de munitions/ampoules via le menu radial tout en conduisant un Palamute. Lorsqu’un joueur utilise la stabilité du fusil en mode multijoueur pour réduire le recul, ce changement n’apparaissait parfois pas sur les écrans des autres joueurs. Cela a été corrigé. Correction d’un bug qui bloquait parfois le jeu lors de l’utilisation d’un bon d’édition de personnage via un ordre d’étapes spécifique. Correction d’un bug qui faisait que les joueurs chevauchant un Palamute infligeaient des dégâts à un Palamute monté par un autre joueur lorsqu’ils attaquaient ce joueur. Correction d’un bug empêchant le tri correct des armures si le joueur possède plusieurs pièces de la même armure. Divers Correction d’un bug permettant aux joueurs d’être mis en correspondance avec des joueurs sur leur liste de blocage dans des circonstances spécifiques. Correction de divers bugs de texte. D’autres corrections de bugs divers ont été apportées.

Avez-vous déjà téléchargé cette mise à jour ? Remarquez autre chose? Laissez un commentaire ci-dessous.

