Monster Hunter Rise x Sonic Collab obtient une date de sortie et une bande-annonce impressionnante

Vous en avez peut-être marre qu’on vous dise ça Monster Hunter Rise c’est sacrément bien, mais ça l’est, et Capcom a également proposé des mises à jour gratuites régulières pour le garder à jour. Heureusement, cela a eu quelques croisements DLC originaux comme dans le bon vieux temps, le prochain en ligne étant le retour de Sonic the Hedgehog (et Tails).

Capcom a maintenant confirmé que cela arrivera dans une mise à jour gratuite le 26 novembre et nous a offert une bande-annonce délicieusement exagérée. Comme avec d’autres collaborations, il utilisera une armure en couches pour vous et vos amis pour donner l’impression d’avoir Sonic et Tails sur votre jeu, bien que sans aucun changement de gameplay particulièrement sauvage. Nous ne savons pas où les anneaux entrent dans la bande-annonce, mais dans tous les cas, nous aurons des tenues à débloquer via une quête d’événement.

Il ne faut pas longtemps avant que nous puissions avoir l’air encore plus idiots tout en éduquant des monstres géants – faites-nous savoir dans les commentaires si vous envisagez de donner une autre tournure au jeu pour ces goodies Sonic.