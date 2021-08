Monster Hunter Stories 2 ajoute une nouvelle quête coopérative et des monstres dans une mise à jour gratuite

in

Bien que Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin est très différent des jeux de la série principale axés sur l’action, il partage naturellement de nombreux concepts similaires. Il offre diverses options pour la chasse coopérative en ligne, c’est une très longue expérience qui vous occupera pendant des semaines (ou des mois), et Capcom en ajoute régulièrement d’autres dans des mises à jour DLC gratuites.

Le 5 août, le jeu ajoute une quête coopérative lourde pour affronter Kulve Taroth; il y aura aussi les Monsties of Hellblade Glavenus et Boltreaver Astalos. Cela semble définitivement être un truc de fin de partie, ou quelque chose à entreprendre avec un ami en coopération qui est un maître dans le jeu et désireux d’aider.

Il y a deux autres mises à jour de contenu gratuites prévues en septembre, puis une en octobre, il y en a donc beaucoup plus à venir dans MH Stories 2.

Envisagez-vous de vérifier cela?