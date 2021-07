Monster Hunter Stories 2 deuxième mise à jour gratuite le 5 août

La deuxième mise à jour gratuite de Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin arrive sur Nintendo Switch et PC le 5 août. Cette mise à jour introduira un nouveau monstre à chasser, l’Ancien Dragon Kulve Taroth, ainsi qu’une autre paire de compagnons Monstie.

Après la mise à jour, vous pourrez affronter Kulve Taroth dans une quête d’expédition en coopération. Les nouveaux Monsties, quant à eux, sont deux variantes de monstres existants : Hellblade Glavenus et Boltreaver Astalos.

La mise à jour du titre 2 n’arrive que quelques semaines après la première mise à jour du jeu, qui a présenté le Palamute de Monster Hunter Rise en tant que Monstie. Pour récupérer un œuf de Palamute, vous devrez obtenir un ticket Palamute (soit en en achetant un auprès de Melynx Inc., soit en complétant la quête cinq étoiles intitulée Jetez-moi un os) et l’utiliser pour vous lancer dans une quête d’expédition Palamute Den.

Capcom a trois autres mises à jour pour Monster Hunter Stories 2 prévues jusqu’à l’automne après le patch de la semaine prochaine. La mise à jour du titre 3 sort début septembre et ajoute trois nouveaux Monsties : Soulseer Mizutsune, Elderfrost Gammoth et Oroshi Kirin. La mise à jour du titre 4 suivra plus tard dans le mois et ajoutera Dreadking Rathalos et Molten Tigrex, ainsi qu’une version haute difficulté de la quête coopérative de Kulve Taroth.

Enfin, la mise à jour du titre 5 sortira en octobre. Cela introduira également deux nouveaux Monsties – Silver Rathalos et Gold Rathian – ainsi qu’un monstre Co-Op Expedition Quest à combattre. Vous pouvez consulter la feuille de route de la mise à jour de Monster Hunter Stories 2 ci-dessus.

Monster Hunter Stories 2 a été lancé sur Switch et PC le 9 juillet et a été un succès commercial pour Capcom jusqu’à présent, expédiant plus d’un million d’exemplaires. Pour célébrer le lancement du jeu, Capcom offre un pack d’objets en jeu gratuit pour tous les joueurs.

