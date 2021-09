Monster Hunter Stories 2 – La mise à jour du titre #3 est maintenant en ligne, voici les notes de mise à jour complètes

Téléchargez-le aujourd’hui

Suite à notre article précédent, Capcom a maintenant publié la version 1.3.0 pour Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin. Il présente de nouveaux Monsties et de toutes nouvelles quêtes – et encore plus de contenu arrivera plus tard ce mois-ci.

Soulseer Mizutsune, Elderfrost Gammoth et Oroshi Kirin sont là ! Faites éclore et élevez ces puissants Monsties dans #MHStories2 Update #3. Disponible dès maintenant!

Voici les notes de mise à jour complètes de la dernière mise à jour, avec l’aimable autorisation du site officiel de Monster Hunter :

Correctif : Ver.1.3.0

Espace requis – environ 0,6 Go (seulement cette mise à jour)

– Si vous venez d’acheter la version numérique, la quantité totale d’espace requis (y compris le jeu de base) s’élève à environ 16,1 Go. – Veuillez vous assurer d’avoir suffisamment d’espace libre avant de télécharger la mise à jour.

Principaux ajouts/changements

Monstres supplémentaires

[September 2]

Oroshi Kirin Soulseer Mizutsune Elderfrost Gammoth Quêtes supplémentaires en coop

[September 2]

★8 (Explorer) ufs d’eau ★8 (Explorer) ufs de glace

[September 16]

★9 (Tuer) Soulseer Mizutsune ★9 (Tuer) Gammoth de givre ancien ★8 (Tourner) Mizutsune ★8 (Tourner) Gammoth ★8 (Explorer) Fated Four Den Sous-quête supplémentaire

[September 2]

★8 Ice Phantom ★4 (Spécial) Emportez-moi des insectes

[September 16]

★8 Heavenly Eye ★8 Unconquerable Mountain ★8 (Spécial) Cueillez-moi des champignons

Corrections de bugs / Divers

Ajustement de certaines voix de monstres. Correction d’un problème où un Lv. 99 Battle Buddy et leur Niv. 99 Monstie revient au Niv. 1 à cause d’une certaine condition. Correction d’un problème où un message d’erreur s’affichait lors de l’accès aux fonctions multijoueurs en raison du choix de certains tons de peau. Amélioration de la stabilité pour résoudre un problème où la cinématique finale de l’histoire a cessé de jouer pour certains joueurs. Si vous continuez à rencontrer ce problème, nous vous recommandons de redémarrer le jeu régulièrement. Correction d’un problème où certains paramètres sonores ne s’appliquaient pas au redémarrage du jeu dans certaines conditions. Correction d’un problème où un changement n’était pas reflété dans l’apparence de Red après avoir modifié l’apparence de votre cavalier avec un ticket d’édition de personnage. Correction d’un problème où l’écharpe de Palamute semblait allongée après être entrée dans une bataille et être revenue sur le terrain en raison d’une certaine condition. Correction d’un problème où l’icône et le nom de Kulve Taroth disparaissaient de la description de la quête, après avoir terminé une certaine bataille. D’autres corrections de bugs divers ont été apportées.

